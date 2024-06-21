國訓中心攜手插畫家推出刊物　洗滌各運動好手心靈

▲國訓中心攜手插畫家MINNAZOO沈恩民推出刊物。（圖／國訓中心提供）

記者簡名杉／高雄報導

國訓中心自2020年起，推動「臺灣的驕傲」刊物，刊物內容包含國家培訓隊教練、選手備戰的心路歷程、國訓中心大小事，藉由刊物方式記錄臺灣健兒在國訓中心訓練的點點滴滴，並期藉由各隊故事啟發其他教練選手。「國訓臺灣的驕傲」刊物受到廣大的教練、選手喜愛，發行時經常可見人手一刊、反應熱絡。

「國訓臺灣的驕傲」發行至今近4年，執行團隊也不斷地發想新的主題，然而如何將運動員們的力與美，用更多元的方式呈現也是一門學問。國家運動訓練中心龔榮堂執行長向刊物執行團隊提及，「競技體育是一門藝術，你們想想，運動員的動作是一種力與美的結合，是美學，也是藝術。」進而激發執行團隊的靈感，開始積極搜尋相關素材，因緣際會下認識到MINNAZOO沈恩民插畫師，從他的插畫書籍及受訪內容得到啟發。

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沈恩民在報導中曾提及，自己也曾在領域中到達顛峰，但因為遇到撞牆期而迷惘。國訓刊物執行團隊認為，若能邀請各領域的菁英人士，藉由他們的專業及經驗，能與競技運動的菁英，透過良善互動及意見交流，應能達到惺惺相惜、相互療癒的效益。因此，國訓中心開啟與沈恩民的合作，推出「我們的國手之路」系列主題。

▲國訓中心攜手插畫家MINNAZOO沈恩民推出刊物。（圖／國訓中心提供）

沈恩民的插畫，讓各隊教練、選手驚嘆不已，今(21)日「我們的國手之路」之「柔道場篇」也將正式上架，柔道選手楊勇緯表示，「在訓練之餘看到我們被畫出來，這是一種感動，透過插畫師的眼睛我們彷彿看到了鏡中的自己，也發現在欣賞作品的時候，會稍稍忘卻訓練後的疲勞。」

國訓中心長年來提供的後勤支援服務，係以全人化教育的精神進行，期能透過有效的方式，幫助運動員更理解自身、進而能更完整自己。除了正規的課業輔導，透過國訓刊物的文字報導、MINNAZOO筆下的插畫紀錄，國訓中心也提供選手口語表達、媒體應對、各式第二專長的課程，乃至選手的生涯規劃與發展、外語個別化教學等，也針對國訓園區的自然生態，編成手冊提供選手參閱，希望我國優秀運動員在國訓中心辛勤訓練期間，亦能得到全面的照顧與支持，以期在身、心、靈等方面得到全面的成長！

