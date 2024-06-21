運動雲

>

國訓中心攜手插畫家推出刊物　洗滌各運動好手心靈

▲國訓中心攜手插畫家MINNAZOO沈恩民推出刊物。（圖／國訓中心提供）

▲國訓中心攜手插畫家MINNAZOO沈恩民推出刊物。（圖／國訓中心提供）

記者簡名杉／高雄報導

國訓中心自2020年起，推動「臺灣的驕傲」刊物，刊物內容包含國家培訓隊教練、選手備戰的心路歷程、國訓中心大小事，藉由刊物方式記錄臺灣健兒在國訓中心訓練的點點滴滴，並期藉由各隊故事啟發其他教練選手。「國訓臺灣的驕傲」刊物受到廣大的教練、選手喜愛，發行時經常可見人手一刊、反應熱絡。

「國訓臺灣的驕傲」發行至今近4年，執行團隊也不斷地發想新的主題，然而如何將運動員們的力與美，用更多元的方式呈現也是一門學問。國家運動訓練中心龔榮堂執行長向刊物執行團隊提及，「競技體育是一門藝術，你們想想，運動員的動作是一種力與美的結合，是美學，也是藝術。」進而激發執行團隊的靈感，開始積極搜尋相關素材，因緣際會下認識到MINNAZOO沈恩民插畫師，從他的插畫書籍及受訪內容得到啟發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈恩民在報導中曾提及，自己也曾在領域中到達顛峰，但因為遇到撞牆期而迷惘。國訓刊物執行團隊認為，若能邀請各領域的菁英人士，藉由他們的專業及經驗，能與競技運動的菁英，透過良善互動及意見交流，應能達到惺惺相惜、相互療癒的效益。因此，國訓中心開啟與沈恩民的合作，推出「我們的國手之路」系列主題。

▲國訓中心攜手插畫家MINNAZOO沈恩民推出刊物。（圖／國訓中心提供）

▲國訓中心攜手插畫家MINNAZOO沈恩民推出刊物。（圖／國訓中心提供）

沈恩民的插畫，讓各隊教練、選手驚嘆不已，今(21)日「我們的國手之路」之「柔道場篇」也將正式上架，柔道選手楊勇緯表示，「在訓練之餘看到我們被畫出來，這是一種感動，透過插畫師的眼睛我們彷彿看到了鏡中的自己，也發現在欣賞作品的時候，會稍稍忘卻訓練後的疲勞。」

國訓中心長年來提供的後勤支援服務，係以全人化教育的精神進行，期能透過有效的方式，幫助運動員更理解自身、進而能更完整自己。除了正規的課業輔導，透過國訓刊物的文字報導、MINNAZOO筆下的插畫紀錄，國訓中心也提供選手口語表達、媒體應對、各式第二專長的課程，乃至選手的生涯規劃與發展、外語個別化教學等，也針對國訓園區的自然生態，編成手冊提供選手參閱，希望我國優秀運動員在國訓中心辛勤訓練期間，亦能得到全面的照顧與支持，以期在身、心、靈等方面得到全面的成長！
 

關鍵字： 國訓中心奧運2024巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

象魔力最快7月上一軍　王建民帶回魔法「襪套」

象魔力最快7月上一軍　王建民帶回魔法「襪套」

「桌球教父」莊智淵無緣奧運男單　期許徒弟高承睿超越自我

「桌球教父」莊智淵無緣奧運男單　期許徒弟高承睿超越自我

簡彤娟首闖奧運　動漫刺青只為激勵自己

簡彤娟首闖奧運　動漫刺青只為激勵自己

林書豪談球隊艱辛奪冠路　盼「克服」精神能成為球迷榜樣

林書豪談球隊艱辛奪冠路　盼「克服」精神能成為球迷榜樣

林森北銷魂養身館曝！顏值+三圍供選妃　淫老闆賺到要備點鈔機

熱門新聞

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1新北國王奪首冠！王文祥加碼4000萬獎金

2大谷翔平本季第21轟出爐居國聯第一

3國王董事長豪氣發4000萬　毛加恩喊到沙啞

4辛特力道別勇士「球場上見」！

5艾士特被台鋼打　平野改打序價值

最新新聞

1國王4年25億續約超強第6人蒙克

2178名選秀名單出爐

3柯朗沃斯再見轟助教士擊敗釀酒人

4大谷翔平專屬球鞋「Ohtani 1」！

5國訓中心攜手插畫家推出刊物

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

羅嘉翎「魔鬼減重」征戰奧運 　爸不捨陪練：百分百盡力就好

愛上跑步的體操精靈！　丁華恬每天跑1小時舒壓

體操精靈丁華恬力求完美　教練蔡恆政不捨講到哭

體操精靈丁華恬2度登奧運舞台　拚難度6.2分目標闖決賽

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366