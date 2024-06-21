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大聯盟官網公布最新投手實力榜　今永昇太回到前5

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟官網公佈了最新的先發投手實力榜，上次從第1名降至第9名的小熊日籍投手今永昇太，本次排名升上第5名。

雖然今永在對上釀酒人和白襪的比賽中共失掉12分，但近2場對紅人和紅雀的比賽表現出色，總計13.2局中只失3分，表現出色。本季今永主投76局，拿下7勝1敗、奪三振78次，防禦率1.89在全聯盟僅落後勇士羅培茲（Reynaldo López）1.57、費城人蘇亞雷斯（Ranger Suarez）1.75。

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排行第1名的是首次登頂的蘇亞雷斯，本季繳出10勝1敗、防禦率1.75，並且送出95次三振，勝投與盧戈（Seth Lugo）並列全聯盟第1名，防禦率則排名第2。

▲蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。（圖／達志影像／美聯社）

老虎左投史庫柏（Tarik Skubal）排第2名，截至今日比賽之前，本季繳出8勝3敗、防禦率2.50，並送出105次三振。他與蘇亞雷斯分屬2聯盟的賽揚獎熱門，也都有望生涯首次入選明星賽。

第3、第4名是洋基希爾（Luis Gil）、金鶯賽揚強投伯恩斯（Corbin Burnes），第6到第10名分別是，費城惠勒（Zack Wheeler）、海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）、白襪羅切（Garrett Crochet）、道奇葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、紅襪霍克（Tanner Houck）。

關鍵字： MLB棒球小熊今永昇太

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