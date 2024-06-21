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王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

▲國王林書豪、林書緯、李愷諺。（圖／PLG提供）

▲PLG新北國王在20日拿下隊史首冠。（圖／PLG提供）

記者閔文昱／綜合報導

新北國王在20日的PLG職籃賽事中以103:97擊敗桃園璞園領航猿，勇奪隊史首座冠軍。賽後，新北國王老闆王文祥激動地表示，「我好喜樂喔！」並感謝每一位新北國王球迷的支持。他在結束致詞後，突然又「回馬槍」加碼發出獎金4000萬給球員，令在場所有球員又驚又喜。

王文祥在賽後致詞表示，3年多來新北國王從無人知曉，到現在奪得首座冠軍，這條路走到勝利真的是不容易，他感謝每一位球迷以及新北市的支持，希望下一季新北國王可以持續努力，再創佳績。

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▲王文祥董事長承諾球隊永不企業冠名。（圖／新北國王提供）

▲新北國王董事長王文祥。（圖／新北國王提供）

新北國王執行長陳信生透露，去年團隊拿了很多獎，但壓力也很大，最後還是拿到冠軍，讓他十分感動。新北國王領隊毛加恩則指出，他們的目標就是三年拿冠軍，今天達成了這個目標，他要把榮耀先給上帝，並感謝大家的努力與犧牲。

所有人致詞完後，主持人正要請球員、工作人員與獎杯合照，不過此時王文祥卻突然打斷「等一下」，並驚喜宣布要加碼發出4000萬台幣的冠軍獎金給球員，以犒賞他們的辛勤付出。後方球員聽聞此消息，瞬間爆出一陣歡呼，直播聊天室更是狂刷「王董好猛」、「其實王董才是MVP」、「王董太嗨」、「王董真的扛」。

新北國王與桃園璞園領航猿20日展開本季PLG第五戰，手握聽牌優勢的國王，此役迎回前一戰因腳受傷缺陣的林書豪，封王的決心更加高昂，並在三節打完取得13分領先。然而國王末節當機老毛病又犯，被領航猿大反攻一度超前比分，所幸國王靠著李愷諺的續命三分將比賽拉進延長，延長賽再靠著李愷諺的關鍵三分，以103比97獲勝奪隊史首冠。

關鍵字： 冠軍新北國王PLG獎金球迷

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