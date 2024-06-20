快訊／李愷諺2度關鍵三分外線　新北國王、林書豪奪首冠

▲新北國王李愷諺。（圖／新北國王提供）

記者簡名杉／桃園報導

新北國王與桃園璞園領航猿今(20)日展開本季PLG第五戰，手握聽牌優勢的國王，此役迎回前一戰因腳受傷缺陣的林書豪，今晚封王的決心更加高昂，並在三節打完取得13分領先，然而國王末節當機老毛病又犯，被領航猿大反攻一度超前比分，國王靠著李愷諺的續命三分將比賽拉進延長，延長賽再靠著李愷諺的關鍵三分，以103比97獲勝奪隊史首冠。

首節領航猿來勢洶洶，靠著林正、盧峻翔的連續三分彈，拉出一波19比10的攻勢，不過此時國王開始反撲，林書緯飆進外線之後，米歇爾補上三分打，奧帝、林書豪隨後連續要到犯規，4顆罰球俱中，回敬12比3的反擊，雙方打完首節形成22比22平手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節比賽成為林書緯的表演舞台，國王靠著李愷諺的連續上籃得手與三分打，取得2分反超，接下來林書緯要到犯規罰進2球後，回過頭來自己把對方的球抄走，外線射進三分球。

隨後對方洋將布朗的三分球不進之後，林書緯再一記外線冷箭直擊領航猿心臟，一個人獨得8分，為國王將比分拉開到雙位數，雖然領航猿稍稍反擊，但林書緯在上半場終了前籃下偷襲上籃得手，他半場獨攬15分，幫助國王以52比41，11分領先進入下半場。

▲新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

下半場開賽國王延續氣勢，開賽奧帝的三分冷箭，為國王將領先比分擴大到此役最多的16分，而每每領航猿發動反攻，國王就有球員跳出來潑冷水，包含楊敬敏連續跳投得分連拿5分，以及洪志善在第三節末段的關鍵外線與林書豪的連續籃下得分，都一再再把領航猿追回的分數抵銷，領航猿最後靠著葛拉漢在第三節末段獨得5分，進入決勝節前縮小落後差距到13分差。

末節國王進攻當機的老毛病又犯，領航猿先由葛拉漢、沃許本的禁區得手將分差縮小到個位數，接下來靠著李家慷的罰球與葛拉漢的突破，更是追到只剩5分差，而國王則在前10分鐘19投僅1中，只有林書豪上籃得手拿2分，隨後領航猿的盧峻翔、李家慷再乘勝追擊連續射進關鍵三分，為領航猿取得1分反超。

此時盧峻翔砍進關鍵的底線後仰跳投，將分差拉開到3分，但國王由李愷諺在比賽終了前18秒於左邊底線投進關鍵的續命三分，雙方再次形成平手，兩隊的最後一擊也都沒能把握住，雙方進入延長賽。

延長賽開賽沒多久林書豪就吞下此役第6次犯規，犯滿離場，但國王路易士在籃下逞威，完成「三分打」取得3分超前，而盧峻翔則在三分線外要到犯規，卻僅罰進1球，錯失追平機會。

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

回過頭來國王把握機會，李愷諺又化身「關鍵殺手」射進要命三分，接著林書緯補上拋投得手，將分差拉開到7分鎖定勝局，雖然領航猿不放棄，靠著李家慷的上籃及盧峻翔的三分追到差4分，但李愷諺又挺身而出，切入得手一箭封喉，為球隊穩穩守下首冠。