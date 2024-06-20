運動雲

>

戴資穎30歲生日！珍惜球場最後時光 　退休想環島享受沒鬧鐘

▲戴資穎選手生涯最後一舞，形象影片將正式曝光（圖／VICTOR提供）

▲戴資穎選手生涯最後一舞。（圖／VICTOR提供）

文／中央社

馳騁羽壇20年、生涯獲獎無數的台灣「羽球天后」戴資穎，今天30歲生日，今年賽季結束後將放下球拍、華麗轉身，退休後的願望卻很簡單，她想先享受一下沒有鬧鐘的日子，還想環島好好看看台灣。

從5歲開始打球、9歲開始接受正式訓練、15歲就出國參加國際賽，羽球生涯已經獲獎無數，穩坐世界球后寶座長達214週，至今仍無人能破。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴資穎羽球生涯的每一步，都在替台灣羽壇寫歷史，她在2011年就拿到首場國際羽球賽冠軍，2018年則替台灣羽球代表隊在雅加達亞運拿到史上首面羽球女單金牌；2020東京奧運再替台灣斬獲隊史首面女單銀牌。

超過20年的羽球生涯，戴資穎贏得了數不盡的獎牌，卻也換來上下一身的傷，讓她也意識到該往人生下一階段邁進，她在接受中央社記者訪問時說，每個選手都會有漸漸走下坡的時候，「我也不例外，但現在我還是很珍惜每一次能上場的比賽，盡力打出我最好的表現。」

世界羽球總會（BWF）要求球員每年度都必須達到一定場次的參賽數量，對於戴資穎這種世界前5的好手，規定更是嚴格，也讓她一年幾乎有一半以上的時間不在台灣。

戴資穎感嘆地說：「這也沒辦法，規定就是這樣，要搶積分就得打很多比賽，其實大家看我飛來飛去好像很好玩，但其實我最喜歡的就是待在家裡、待在台灣，國內我還有好多地方沒去過。」

▲戴資穎選手生涯最後一舞，形象影片將正式曝光（圖／VICTOR提供）

▲戴資穎選手生涯最後一舞。（圖／VICTOR提供）

如果計畫沒變，距離戴資穎退休的日子就剩下倒數6個月，她笑說：「退休後我應該會先享受幾天沒有鬧鐘的日子，每天睡飽耍廢，或許我可能會找個時間去環島，把台灣先好好的玩過一次再說。」

退休後意味著戴資穎將準備進入人生另一個階段，而她日前曾首度鬆口透露：「以後想要生3個小孩。」她解釋，其實單純就是覺得姊姊的小孩很可愛、很療癒，「生幾個小孩就是一個想法而已，等到我明年退休後再來好好規劃。」

3年前東京奧運戴資穎幾乎以最佳狀態出征，只可惜和中國好手陳雨菲在女單冠軍戰鏖戰到最後一刻才落敗、與金牌擦身而過；轉眼巴黎奧運將在一個月後登場，然而這次對戴資穎來說，預料將會是一大挑戰。

戴資穎表示，奧運是每個運動員心中地位最高、最重要的賽會，「我當然還是會拚盡全力去參賽，但比賽就是有很多不可控制的環節，包括身體狀況也是一樣，尤其現在女單競爭越來越激烈，要先有健康的身體才能談下一步。」

今年巴黎奧運羽球女單增添許多變數，戴資穎仍在和傷勢搏鬥，希望能掙得更多時間恢復身體；現任球后、南韓好手安洗瑩，日前也曾透露自己的髕骨出現撕裂傷勢，確定會帶傷打完奧運，日本好手山口茜在今年3月同樣因傷退出全英羽球公開賽決賽。 

昔日的羽壇「女F4」有3人都受到傷病困擾，只有陳雨菲看似沒有大礙。戴資穎強調，大家都至少打了10幾年的球，身上不可能沒有傷，「只是為了奧運大家都盡量在調整，看誰能跟傷病和平共處。」

▲戴資穎選手生涯最後一舞，形象影片將正式曝光（圖／VICTOR提供）

▲戴資穎選手生涯最後一舞。（圖／VICTOR提供）

關鍵字： 羽球戴資穎巴黎奧運2024奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「國民女友」感情穩定！羅嘉翎IG放閃男友閃瞎眾人

「國民女友」感情穩定！羅嘉翎IG放閃男友閃瞎眾人

世青國手張趙紘、徐紹予加入中職選秀　陳睦衡不報名

世青國手張趙紘、徐紹予加入中職選秀　陳睦衡不報名

陽念希旅外優先放棄中職　何品室融、曾聖安參加選秀

陽念希旅外優先放棄中職　何品室融、曾聖安參加選秀

魏碩成降二軍結束上半季　兄弟新註冊左投陳柏均可能上一軍

魏碩成降二軍結束上半季　兄弟新註冊左投陳柏均可能上一軍

快訊／「麟洋配」巴黎奧運攜手再出擊　李洋確定台北公開賽後退休

快訊／「麟洋配」巴黎奧運攜手再出擊　李洋確定台北公開賽後退休

塞爾提克封王4大神紀錄！勝率史上第2高　他神操作成幕後MVP

塞爾提克封王4大神紀錄！勝率史上第2高　他神操作成幕後MVP

K湯走定了？美名記要勇士迷別慌　舉伊古達拉為例「可能好結局」

K湯走定了？美名記要勇士迷別慌　舉伊古達拉為例「可能好結局」

NBA史上最大合約將誕生！　綠衫軍準備砸102億續約一哥坦圖

NBA史上最大合約將誕生！　綠衫軍準備砸102億續約一哥坦圖

溜馬61億頂薪續約冠軍前鋒　季中才來就率隊重返睽違10年東冠

溜馬61億頂薪續約冠軍前鋒　季中才來就率隊重返睽違10年東冠

昔NBA最佳教練連2年遭開除　僅率活塞拿14勝還領25.4億

昔NBA最佳教練連2年遭開除　僅率活塞拿14勝還領25.4億

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

「國民女友」感情穩定！羅嘉翎IG放閃男友閃瞎眾人

世青國手張趙紘、徐紹予加入中職選秀　陳睦衡不報名

陽念希旅外優先放棄中職　何品室融、曾聖安參加選秀

魏碩成降二軍結束上半季　兄弟新註冊左投陳柏均可能上一軍

快訊／「麟洋配」巴黎奧運攜手再出擊　李洋確定台北公開賽後退休

塞爾提克封王4大神紀錄！勝率史上第2高　他神操作成幕後MVP

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羅嘉翎IG放閃男友閃瞎眾人

2張趙紘、徐紹予選秀　陳睦衡不報

3陽念希旅外優先　何品室融加選秀

4兄弟魏碩成降二軍　新註冊左投陳柏均

5麟洋配巴黎奧運出擊　李洋台北公開賽後退休

最新新聞

1張景淯防禦率破10　葉總：負面多

2台鋼雄鷹就是選吳念庭？　領隊：23日宣布

3吳念庭台鋼雄鷹選秀榜眼？23日與父親開球

4LLB亞太賽台灣0比10輸韓國無緣爭冠

5戴資穎30歲生日　退休想環島享受沒鬧鐘

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

羽球混雙相隔12年打入奧運　李佳馨、葉宏蔚越吵感情越好

美國職棒爆衝突上演全武行　釀酒人、光芒4人被驅逐出場

羅嘉翎「魔鬼減重」征戰奧運 　爸不捨陪練：百分百盡力就好

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366