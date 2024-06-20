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台鋼雄鷹22日大巨蛋賣破1.6萬張　加開內野上層僅供現場購票

▲台鋼雄鷹台北大巨蛋主場 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹台北大巨蛋主場 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者歐建智／綜合報導

中職新軍台鋼雄鷹6月22日、23日首度在台北大巨蛋擔任主場球隊，將與中信兄弟展開2連戰交手。6月22日預售票已賣破1萬6千張，為了服務更多球迷朋友，球團決定22日當天加開內野上層部分區域，僅供現場購票。

台鋼雄鷹近期打出一波6連勝，寫下隊史新高，北伐攻蛋展現氣勢，加上大巨蛋主場周邊豐富贈品，目前大巨蛋主場門票正在熱賣中。

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球團表示，6月22日預售票已賣破1萬6千張，為了服務更多球迷朋友，球團決定22日當天加開內野上層部分區域，僅供現場購票，恕不提供選位。

23日邀請球迷朋友在大巨蛋內野草皮席地而坐，穿越時空回到《台北市立棒球場》，一起聽台鋼雄鷹 總教練洪一中、打擊教練路易士，以及梁功斌、曾文誠回憶球場二三事。

台鋼雄鷹大巨蛋連2天主場都將安排熱鬧豐富賽後表演，「微笑殺手」潘君侖在運動實境節目展現勁爆體能，同時擁有好歌喉，賽後帶來動聽唱跳歌曲和震撼武術表演。

Wing Stars不缺席！安芝儇及MINGO編排雙人舞蹈，還有韓國空運來台量身訂做韓式傳統服飾，一起期待「啦啦隊舞蹈天花板」會如何亮麗登場，

連兩天Wing Stars全員13人合體，身著全新造型，有別以往應援舞風格演出以外，還將帶來全新表演。鷹援團長希本、副團長GARY以及圈粉無數的TAKAO將分別帶來花招百出表演。

關鍵字： 中職棒球

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