平鎮高中左投黃錦豪將加盟日職巨人　新金蛋期待成為王牌

▲平鎮高中黃錦豪。（圖／學生棒聯提供）

記者歐建智／綜合報導

平鎮高中左投黃錦豪將加盟日本職棒讀賣巨人隊，日本媒體《體育報知》報導，巨人隊網羅黃錦豪已到了最後階段，正準備簽下育成選手合約，對這位「新金蛋」有很大的期望。期待在未來幾年培養他成為左投王牌，

黃錦豪最快球速達到146公里，184公分有身高優勢，除了直球之外，還有曲球、滑球及變速球，吸引日職及美職球探關注，最後決定加入日職巨人隊。

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報導中指出，巨人隊今年在台灣的球探多次觀察黃錦豪的登板表現，最後贏得與大聯盟球隊的爭奪戰。

黃錦豪將是日職巨人隊第11位台灣出身的球員，之前有吳昌征、吳新亨、李宗源、呂明賜、姜建銘、林羿豪、李昱鴻、黃志龍、廖任磊及陽岱鋼。

巨人隊在2006年曾簽下15歲的林羿豪為育成球員，之後被升為支配正式球員。黃錦豪加入之後，將成為 巨人隊簽下的另一位沒有職棒經驗台灣球員。

今年3月份巨人隊來台在大巨蛋與中信兄弟、樂天桃猿進行2場交流賽，受到熱烈歡迎。近年來，台灣有不少年輕球員挑戰旅外，引起巨人隊高度關注，積極在台灣發掘原石。

日本火腿隊去年10月簽下U18國手孫易磊，養樂多隊在去年育成選秀以第一指名選中鶯歌工商徐翔聖，等到徐翔聖今年畢業才完成簽約。