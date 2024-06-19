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圓滿生前所盼！台鋼雄鷹大巨蛋主場首戰　榊原良行遺孀開球

▲台鋼雄鷹邀請已故前兄弟象教練榊原良行的遺孀榊原淳子女士擔任開球嘉賓 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹邀請已故前兄弟象教練榊原良行的遺孀榊原淳子女士擔任開球嘉賓 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者歐建智／綜合報導

台鋼雄鷹將於6月22、23日在台北大巨蛋擔任主場，22日當天邀請對台灣棒球有深遠影響的已故前兄弟象教練榊原良行的遺孀榊原淳子女士擔任開球嘉賓，表達對榊原良行教練的敬意。

榊原良行1974年日職選秀第四輪加盟阪神，1984年退休，先後在火腿、阪神及中日擔任過教練。1999年來台擔任兄弟象內野守備教練，曾在2004年代理過3場總教練。

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他在2011年受當時兄弟總教練陳瑞振之邀，再度來台執教，協助球隊爭取連霸，2013年至2014年則在社會球隊崇越科技也執教過，2023年11月26日過世，享壽74歲。

榊原良行以嚴格及細膩棒球觀念著稱，培養出許多守備名將，是受到許多台灣選手包括彭政閔、王勝偉、王金勇…等人敬重的「Bara桑」。

台鋼雄鷹特別邀請榊原淳子女士擔任開球嘉賓，希望與陣中徒弟們一起表達對榊原良行教練的敬意，並圓滿榊原教練生前所盼，包括新球團成立、台灣第一座巨蛋球場啟用等。

對於即將來到台灣，榊原淳子表示，「之前就有聽劉東洋領隊提到新球團成立，先生對於台灣棒球邁向新時代感到非常期待，但是先生在去年11月26日辭世，無法再一起過來台灣，感到非常遺憾。」

對於台灣球迷熱情，榊原淳子女士印象深刻，「從1999年在兄弟象擔任教練，受到台灣的大家照顧，非常感謝這段時間球迷總是熱情應援。」

不只對台鋼雄鷹這支新球隊充滿期待，淳子女士說：「對於常常下雨的台灣，早日有座巨蛋球場，是先生的願望，只是可惜未能親自參與台灣大巨蛋的時代。希望台灣棒球可以發展愈來愈好，也是先生一直以來的心願！」

6月22日大巨蛋賽事，除了台鋼雄鷹投手統籌教練横田久則、投手教練蕭任汶、捕手教練鄭漢禮，球團並邀請視榊原教練為「人生父親」的馮勝賢齊聚大巨蛋。

横田久則在2003年及2004年在中華職棒兄弟象發展，就是受榊原教練引薦，横田不負期待，兩個球季47場登板繳出25勝11敗、防禦率3.10好表現，305局送出322次奪三振，大展K功，尤其指叉球更是招牌武器，也就此打開與台灣緣分。

關鍵字： 中職棒球

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