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塞爾提克封王4大神紀錄！勝率史上第2高　他神操作成幕後MVP

▲▼塞爾提克雙探花布朗、坦圖攜手奪冠。（圖／VCG）

▲塞爾提克雙探花布朗、坦圖攜手奪冠。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克以季後賽16勝3敗的成績，睽違16年再次奪冠，不僅寫下季後賽史上次高84%的勝率，他們本季例行賽加季後賽戰績80勝21敗，排名歷史上第11，僅次於勇士和公牛等王朝球隊。能贏得隊史第18冠，除了雙探花組合功不可沒，總管史蒂文斯(Brad Stevens)更是幕後的MVP。

塞爾提克前一次打進總冠軍賽是2022年，當時他們是較被看好的一方，還率先取得2勝1敗領先，接下來卻連輸3場，以2勝4敗在自家主場TD花園看著灣區大軍奪冠。綠衫軍在2008年贏得隊史第17冠後，有5次在東區冠軍賽敗北，2009、2022年則輸掉總決賽，直到今年才再次捧起歐布萊恩金盃。

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▲▼塞爾提克雙探花布朗、坦圖攜手奪冠。（圖／VCG）

▲塞爾提克布朗。（圖／VCG）

以下整理綠衫軍本季締造的4項神紀錄：

1. 以16勝3敗的季後賽成績封王，勝率突破84%，這是自2003年季後賽改為7戰4勝制後，史上第2高的勝率，僅次於2016-2017賽季「宇宙勇」16勝1敗，超過94%勝率的表現。

2. 塞爾提克今年總冠軍賽取得的4勝，每場都至少攻下100分，失分則都低於100分，歷史上只有其他2支球隊辦到過，分別為2014年的馬刺和2022年的勇士。

3. 塞爾提克本季例行賽與季後賽合計拿下80勝21敗，排名史上第11，僅次於勇士和公牛等王朝球隊。

4. 塞爾提克本季的淨勝分為+1083分，這個數字在NBA史上高居第4，僅次於2017年的勇士、1971年的公鹿和被認為是史上最偉大球隊的1996年公牛。

綠衫軍本季能在睽違16年後捧起歐布萊恩金盃，2021年從主帥轉任總管的史蒂文斯可說是「幕後」的MVP，他一系列「操作」都相當成功。

▼塞爾提克睽違16年奪冠，幕後MVP是總管史蒂文斯。（圖／記者游郁香製）

▲▼塞爾提克睽違16年奪冠，幕後MVP史蒂文斯(Brad Stevens)。（圖／記者游郁香製）

包括交易華克(Kemba Walker)，換回資深中鋒霍佛德(Al Horford)；拒絕交易雙槍之一布朗(Jaylen Brown)；交易朗福德(Romeo Langford)等人，換回今年冠軍隊後場主力懷特(Derrick White)；用昔日領袖史馬特(Marcus Smart)換長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)和2個首輪選秀權；續約布朗；交易前最佳第6人布洛格登(Malcolm Brogdon)及中鋒威廉斯(Robert Williams)，換取前公鹿冠軍大將哈勒戴(Jrue Holiday)；續約波辛基斯、哈勒戴等，這一座總冠軍可說是源於史蒂文斯做出一個又一個正確的決策。

▲▼塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼上為波辛基斯，下為霍佛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼塞爾提克中鋒霍佛德苦熬17年終於奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克Brad Stevens

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