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LLB中華打擊大戰不敵日本！分組第2晉級　明戰韓國拚爭冠

▲LLB台灣不敵日本，分組第二晉級。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲LLB台灣不敵日本，分組第二晉級。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

體育中心／綜合報導

在日本成田舉行的世界少棒聯盟(LLB) 50/70組(Intermediate 50/70)的賽事，原定昨日舉行的賽事，因當地雨勢過大，延至今(19)日舉行，代表台灣出賽的WHB世界棒球聯盟隊，在休息一天之後面對強敵日本隊，開賽雙方互有領先，形成打擊大戰，雙方你來我往3局結束一度10比9領先，6局上日本隊連續安打開啟攻勢逆轉戰局最終以10比11不敵日本，以分組二晉級，將在明(20)日對上A組第一韓國隊，爭取前進冠軍戰的機會。

今日賽前雙方都因為前一日延賽關係，都得到充分的休息，因此開賽之初日本隊掌握攻勢，保送加上連續兩次盜壘後安打，先馳得點，隨後台灣隊在1局下半以安打加上對手失誤，一口氣3分超前。

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2局上被日本隊4比3反超後，2局下再度取得三分領先，前面三局雙方就在這樣你來我往情況下，台灣隊一度取得10比9領先，戰局在雙方在更換投手之後比數維持至6局上，日本隊以連續安打逆轉戰局，11比10取得一分領先，後面兩局日本隊派出王牌投手出來救援，台灣隊無力反攻，最終不敵日本，吞下首敗。

台灣隊總教練林威宏表示，「比賽過程中所有的球員都用盡全力想要搶下這場比賽的勝利，也知道贏下這場，取得分組一對後面晉級之路會比較輕鬆，無奈後續打線被日本隊的王牌壓制，接下明早面對韓國，將是一場硬戰，全隊將全力以赴，爭取冠軍戰門票。」

這場比賽落敗後台灣隊以分組二晉級，將在明(20)日上午9點面對A組第一韓國隊，若取得勝利，將於22日下午爭取冠軍。

關鍵字： LLB中華日本少棒

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