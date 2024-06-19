跟「巨人」德古拉從對手變隊友　「魔獸」霍華德鬆一口氣

▲德古拉(左)將與「魔獸」霍華德於台北野馬當隊友。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

TAT亞洲巡迴賽台北站將在7月底於和平籃球館展開，加入台北野馬的「魔獸」霍華德(Dwight Howard)，不只將與前洛杉磯湖人冠軍隊友「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)以及庫克(Quinn Cook)攜手作戰，也會跟先前效力T1時期的對手「巨人」德古拉(Samuel Deguara)同隊，「魔獸」除了笑說鬆一口氣之外，更說兩人能當隊友，真是「再好不過」！

在台灣分別效力過PLG富邦勇士以及T1台啤英雄、台鋼獵鷹的德古拉，最新一站落腳台北野馬，而身高230公分的他，去年效力獵鷹時，讓當時為桃園雲豹效力的霍華德吃了不少苦頭，「魔獸」面對當時組成「拉拉山」連線的獵鷹，兩場比賽平均僅能拿下20.5分，命中率更是連四成都不到，跟賽季平均23.2分、50%的命中率相去甚遠。

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今年賽季效力台啤雲豹的卡森斯，也在T1跟德古拉數度對位，「魔獸」談到跟德古拉的交手，連同場連線的「表弟」卡森斯都「略懂略懂」會心一笑，霍華德指出，他確實對跟德古拉的對決印象深刻，他坦言，已經覺得身高208公分的自己夠高大了，面對身高達7呎7吋(230公分)的「巨人」德古拉，更是自歎不如。

接下來三人即將成為隊友，霍華德透露他在離開台灣之後，還是有看過幾場德古拉的比賽，也認為他是一位很棒的球員，能打出很棒的比賽內容，能跟德古拉當隊友，真是「再好不過」，並笑說，「相信接下來會減少很多威脅！」