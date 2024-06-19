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張育成推測最快7月12日中職處女秀　富邦討論合約細節

▲▼2023WBC世界棒球經典賽張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲2023WBC世界棒球經典賽張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

旅美好手張育成在富邦悍將展現誠意力邀之下，投身中華職棒選秀，幾乎是今年選秀狀元，中職今年下半季7月5日開打，預料張育成中職初登場最快應會在7月12日富邦悍將主場。

張育成18日宣布「想家了，決定加入2024中華職棒選秀。」並且透過經紀公司代表向中華職棒聯盟遞交報名表，正式參加中職選秀。

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中華職棒今年選秀在6月28日舉行，富邦悍將有選秀首輪第一順位，也就是狀元籤資格，張育成幾乎已是今年的選秀狀元。

富邦悍將已與張育成討論加盟合約細節，期待在選秀及完成簽約後，下半季即穿上富邦悍將球衣登場。

如果與張育成的合約及跟光芒隊的買斷金洽談順利，富邦悍將會很快跟張育成簽約加盟，預計7月初舉辦加盟記者會，中職處女秀將安排在主場賽事。

中職下半季是7月5日開打，但當周富邦悍將是客埸出賽，張育成應該不會上場，7月9日、10日富邦到台東客場出賽，因張育成是台東人有可能隨隊回家鄉。

富邦悍將下半季第一次主場賽事是7月12日到14日在新莊球場出戰統一獅，預料會是張育成最快在中職初登場的日子。

此外，富邦悍將有可能在7月26日到7月28日再度到台北大巨蛋主場，張育成有機會站上台北大巨蛋比賽。

關鍵字： 中職棒球張育成富邦悍將

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