「海瓏王」續留港都！海神宣布與胡瓏貿達成3年續約

▲胡瓏貿續留海神。（圖／高雄海神提供）

記者簡名杉／綜合報導

高雄海神今(19)日宣布與「海瓏王」胡瓏貿完成3年續約，海神在他加盟元年即捧回首座總冠軍，胡瓏貿本季傷癒回歸也一舉奪下年度第一隊、年度防守第一隊殊榮，他除了要挑戰第二個生涯顛峰，同時視打造海神未來、深根在地為己任，延續海神的DNA，放眼下一座金盃。

31歲的胡瓏貿美國大學畢業後轉戰CBA，3年前結束旅外生涯返台，走過椎間盤傷勢，本季場均5.9籃板、2.6助攻、33.3%的三分球命中率，此外場均15.3分、43.7%的投籃命中率更勝以往；此外T1生涯累計突破千分，生涯例行賽朝3,000分里程碑邁進。

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職業生涯即將邁入第二個十年，身為長子的胡瓏貿表示，無論做什麼都要做出名堂，是奶奶對他的教育，「我告訴自已，不是每個人都能將熱愛的興趣當作職業。能像傑哥、鼎哥一樣打到40歲，是每位球員都希望能夠達到的事情，很開心能繼續做一名職業球員。」

「我時刻提醒自己，做為球員很幸運，珍惜自己的球員身份。感謝董事長侯嘉騏(Michelle)、執行長李偉誠(Wilson)的認可，也感謝自己這三年來歷經大傷還能有所表現。賽季目標是絕對是總冠軍，透過每一天的訓練，過程中進步學習。」胡瓏貿指出。

執行長李偉誠指出，胡瓏貿場上霸氣強悍的拚戰意識不僅深獲國內外球員認可，場外中英自如的媒體應對與高度自我要求，更為職業球員樹立標竿，雙方對於球隊未來皆有共識，續留港都再拚冠，並持續為南台灣的職業籃球與運動文化而努力。

他期許胡瓏貿，除了在球技上面保持精進，並花更多心思學習如何當一位更全面的領導者；同時更加專注自我訓練，保持身體最佳狀態，成為超級巨星帶領球隊拿下好成績。