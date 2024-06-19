綠衫軍「雙探花」奪冠氣死湖人？　費城選了兩位「雷狀元」更慘

This will haunt Lakers fans for decades pic.twitter.com/AUNGrNv99I — Lakers Vino (@VinoUncorked) June 18, 2024

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克「雙探花」布朗(Jaylen Brown)、坦圖(Jayson Tatum)聯手7季終於贏得總冠軍，綠衫軍也以18冠超越世仇湖人，獨居NBA史上最多冠隊伍頭銜。有湖人迷挖出與「雙J」同梯的前3順位，感嘆洛城當初的選擇恐讓他們心痛數十年，有人意外發現這兩年都握有狀元籤的七六人更慘。

▲塞爾提克坦圖、布朗攜手奪冠。（圖／VCG）

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綠衫軍今年季後賽繳出16勝3敗封王，勝率突破8成4，這是自2003年季後賽改為7戰4勝制後，史上第2高的勝率，僅次於2016-2017賽季「宇宙勇」16勝1敗、超過94%勝率的表現。

What a run for Jayson Tatum and Jaylen Brown pic.twitter.com/lBO9hfzoZ7 — Get Up (@GetUpESPN) June 18, 2024

塞爾提克在2016、2017年選秀會以探花籤選進布朗、坦圖，兩人聯手後每季都打進季後賽，近3年2度殺入總冠軍賽，今年他們總算在一起打了107場季後賽後，首度嚐到總冠軍滋味，史上所有曾奪冠的雙人組中，綠衫軍的「雙J」耗費最多場季後賽，雖然一路上飽受質疑，現在終於能揚眉吐氣。

▲塞爾提克布朗奪下FMVP。（圖／VCG）

有球迷挖出與布朗、坦圖同梯的前3順位，直言「這會讓湖人迷心痛數十年」。湖人那兩年都握有榜眼籤，2016年選了「小KD」英格雷(Brandon Ingram)、2017年相中「球哥」博爾(Lonzo Ball)，這兩位榜眼2019年夏天都成為洛城交易換取明星長人戴維斯(Anthony Davis)的籌碼。

▲▼上為英格雷、下為球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

不過有人指出，湖人至少換回戴維斯，2020年在泡泡園區贏得隊史第17冠，本季還奪下首屆季中錦標賽冠軍，更慘的是那兩年都擁有第1順位的七六人，費城分別選進屢遭背傷纏身又大鬧離隊的西蒙斯(Ben Simmons)，以及「怪病狀元」富爾茲(Markelle Fultz)，兩人早已不在陣中，費城至今已41年無冠。

球迷紛紛留言，「更痛苦的是七六人，湖人用那些球員交易換來奪冠拼圖，並且贏得了總冠軍，費城一無所獲。」「至少沒有選到西蒙斯和富爾茲，哈哈哈哈哈。」

▲▼上為西蒙斯、下為富爾茲。（圖／達志影像／美聯社）