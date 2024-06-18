張育成回中職每隊都受益　洪總：謝謝富邦把他「喬」回來

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

張育成確定返台選秀成為富邦悍將「狀元郎」，對中職帶來正面效益，台鋼雄鷹總教練洪一中表示，讓中職越來越有看頭，台灣好手都是先旅外再回來，他算是還在檯面上的球員，感謝富邦在今年把他「喬」回來。

張育成能成為下半季悍將即戰力，也讓中職精采度增加，洪總說，「他在台灣有名氣，每一隊對戰他都會受益，只要能把球迷帶進場都好。」過去與張育成交集不多，洪總回憶，「印象中去年經典賽練習賽時，有自動跑來跟我打招呼，是很有禮貌地選手，人很NICE，期待他回來。」

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張育成去年經典賽在台灣一砲而紅，還獲得「國防部長」的稱號，累積一定的人氣，洪總說，「趁上一次對他有印象時回來，如果時間一久球迷會忘記，或者12強賽又有其他人冒出頭，就會蓋過他，現在他最夯，在行情最好的時候回來。」相信富邦悍將開得條件很優渥，洪總認為帶來正面效益，「很謝謝富邦把他喬回來，以他的行情價碼應該不少。」

悍將狀元敲定之後，牽動選秀佈局，台鋼雄鷹球團已經模擬過狀況，洪總則說，「我們還沒開會，等選秀名單確定才會開會討論。」前日職內野手吳念庭被預料是台鋼「榜眼」可能的人選，洪總回憶，曾在亞冠賽帶過他，再來就是年紀還小，他的父親吳復連在La New當教練的時期也還有印象。