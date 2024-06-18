運動雲

>

體育署在巴黎設置運動中心　把高壓氧艙搬到法國巴黎

▲巴黎奧運中繼站 。（圖／體育署提供）

▲巴黎奧運中繼站 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

巴黎奧運在7月26日到8月11日舉行，為了幫助選手締造佳績，體育署設立運動中心及物理治療所中繼站，首次攜帶高壓氧艙到法國巴黎。

體育署署長鄭世忠表示，此次巴黎奧運中繼站的3個支援據點將延續以往的台灣味餐點，並首次增加生理恢復、運動心理、體能訓練、情蒐與醫療防護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運動科學的中繼服務，是巴黎奧運中繼站的創新與升級，提供內容包括生理恢復、運動心理、體能訓練、情蒐與醫療防護。

體育署透過外交部、駐法國代表處的協助，在勒瓦盧瓦市（Levallois）免費租用市立運動中心，完成了場地租用，內裝的策畫則是由國訓中心、運科中心共同完成。

鄭世忠表示，在生理恢復上，將首次攜帶高壓氧艙到法國巴黎，透過高壓氧艙加速細胞組織修復，幫助運動疲勞恢復，協助代表隊選手能夠迅速恢復最佳狀態。

▲巴黎奧運中繼站 。（圖／體育署提供）

▲巴黎奧運中繼站 。（圖／體育署提供）

喬山健康科技贊助協助中繼站的設置，特別提供專業級的跑步機，搭配觸控式儀表、減震履帶和高效驅動系統，讓選手們能連接穿戴式裝置、追蹤運動數據，保持最佳肌力與耐力表現。力量訓練架讓每一輪的訓練都更有效率，多功能訓練器則提供更多高強度動作，以及精準控制的大重量動作。

國訓中心表示，現場機台和奧運中繼站的是同款式，包括蹲舉架可進行下肢力量和爆發力訓練、多功能鋼索機用於單側肌群和核心穩定訓練，跑步機進行耐力訓練和高強度間歇訓練等。

除了機台，巴黎奧運期間，還會提供較廣泛使用的訓練器材至運動中心，供教練和選手使用，讓他們有一個完善且獨立的空間進行訓練。這些器材將有助於選手調整時差，幫助教練和體能訓練師針對賽期做賽前訓練調整及在賽期中維持高競技體能水準。

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／中職選秀震撼彈　張育成宣布加入選秀：想家了

快訊／中職選秀震撼彈　張育成宣布加入選秀：想家了

快訊／塞爾提克睽違16年奪冠　累計18冠獨居NBA史上第1

快訊／塞爾提克睽違16年奪冠　累計18冠獨居NBA史上第1

選秀大咖降臨！張育成高薪返台當悍將狀元？林華韋：機會很大

選秀大咖降臨！張育成高薪返台當悍將狀元？林華韋：機會很大

郭泓志22日降臨道奇球場？　航空公司聯手道奇轟出致勝一擊

郭泓志22日降臨道奇球場？　航空公司聯手道奇轟出致勝一擊

大谷扛開路先鋒3安猛打　道奇9比5打敗落磯

大谷扛開路先鋒3安猛打　道奇9比5打敗落磯

快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

快訊／歡迎回家！富邦悍將最高誠意與張育成討論加盟合約　

快訊／歡迎回家！富邦悍將最高誠意與張育成討論加盟合約　

台鋼雄鷹榜眼選吳念庭？　劉東洋：對打擊、守備都有助益

台鋼雄鷹榜眼選吳念庭？　劉東洋：對打擊、守備都有助益

張育成「台灣最強打者」　富邦要瞭解買斷金細節

張育成「台灣最強打者」　富邦要瞭解買斷金細節

中職確認張育成已報名選秀　吳念庭、張奕、陳聖平也完成

中職確認張育成已報名選秀　吳念庭、張奕、陳聖平也完成

火辣還願！50名比基尼妹集體抖奶　包圍三重四面佛超晃畫面曝

熱門新聞

快訊／中職選秀震撼彈　張育成宣布加入選秀：想家了

快訊／塞爾提克睽違16年奪冠　累計18冠獨居NBA史上第1

選秀大咖降臨！張育成高薪返台當悍將狀元？林華韋：機會很大

郭泓志22日降臨道奇球場？　航空公司聯手道奇轟出致勝一擊

大谷扛開路先鋒3安猛打　道奇9比5打敗落磯

快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職選秀震撼彈　張育成宣布選秀

2塞爾提克睽違16年奪NBA總冠軍

3張育成當悍將狀元？林華韋：機會很大

4郭泓志22日降臨道奇球場？

5大谷開路3安猛打　道奇9比5落磯

最新新聞

1林泓育達千分打點　感受統一壓力

2巴黎奧運中繼站！膳食公寓提供台灣味

3體育署在巴黎設置運動中心把高壓氧艙搬去

4陳子豪本季第10轟　兄弟9比2勝悍將

5點鈴木俊輔反省　樂天教頭看羅昂

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

邊荷律、李丹妃學壞了？　被邀伏地挺身竟超瘋照做XD

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366