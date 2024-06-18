體育署在巴黎設置運動中心　把高壓氧艙搬到法國巴黎

▲巴黎奧運中繼站 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

巴黎奧運在7月26日到8月11日舉行，為了幫助選手締造佳績，體育署設立運動中心及物理治療所中繼站，首次攜帶高壓氧艙到法國巴黎。

體育署署長鄭世忠表示，此次巴黎奧運中繼站的3個支援據點將延續以往的台灣味餐點，並首次增加生理恢復、運動心理、體能訓練、情蒐與醫療防護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運動科學的中繼服務，是巴黎奧運中繼站的創新與升級，提供內容包括生理恢復、運動心理、體能訓練、情蒐與醫療防護。

體育署透過外交部、駐法國代表處的協助，在勒瓦盧瓦市（Levallois）免費租用市立運動中心，完成了場地租用，內裝的策畫則是由國訓中心、運科中心共同完成。

鄭世忠表示，在生理恢復上，將首次攜帶高壓氧艙到法國巴黎，透過高壓氧艙加速細胞組織修復，幫助運動疲勞恢復，協助代表隊選手能夠迅速恢復最佳狀態。

▲巴黎奧運中繼站 。（圖／體育署提供）

喬山健康科技贊助協助中繼站的設置，特別提供專業級的跑步機，搭配觸控式儀表、減震履帶和高效驅動系統，讓選手們能連接穿戴式裝置、追蹤運動數據，保持最佳肌力與耐力表現。力量訓練架讓每一輪的訓練都更有效率，多功能訓練器則提供更多高強度動作，以及精準控制的大重量動作。

國訓中心表示，現場機台和奧運中繼站的是同款式，包括蹲舉架可進行下肢力量和爆發力訓練、多功能鋼索機用於單側肌群和核心穩定訓練，跑步機進行耐力訓練和高強度間歇訓練等。

除了機台，巴黎奧運期間，還會提供較廣泛使用的訓練器材至運動中心，供教練和選手使用，讓他們有一個完善且獨立的空間進行訓練。這些器材將有助於選手調整時差，幫助教練和體能訓練師針對賽期做賽前訓練調整及在賽期中維持高競技體能水準。