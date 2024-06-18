張育成投入中職選秀　蔡其昌：富邦展現很大誠意是主因

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／台北報導

旅外好手張育成今天決定投入中華職棒選秀，成為今年選秀狀元最大熱門，中職會長蔡其昌表示，「我相信富邦展現很大的誠意，是他回來的一個原因。」代表中職會有一位明星等級選手的加入。

張育成今天做出參加中華職棒選秀的震撼決定，「我決定加入2024中華職棒選秀！」富邦悍將宣布，「旅美好手張育成今日透過經紀公司代表遞交報名表，正式參加2024中職選秀會。」

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中職會長蔡其昌今天受訪表示，「以前講過，個人私心希望張育成留在大聯盟發光發熱，這是我個人及球迷的期待，一位運動選手的生命及人生規劃，充滿各種可能及變數，如同他在臉書上說他想家了，實力還在，我想他還在其它考量。」

「我相信富邦展現很大的誠意是他回來的一個原因。」蔡其昌表示，聯盟一直跟他保持互動，知道他考量的問題很多，等他做最後的決定，「最後決定一定有他考量，第一指名富邦的態度是什麼，都是他考量的原因。」

蔡其昌表示，張育成最終考量結果是回來，「我祝福也歡迎，我擔任中職會長很高興他能夠回來，代表中職會有一位明星等級選手的加入，有更多人關注職棒，對中職的票房有幫助，很歡迎他。」