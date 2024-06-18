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中職新人測試會入選名單出爐！3名日籍選手通過

▲中職新人選秀會 。（圖／中職提供）

▲中職新人選秀會 。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

2024中華職棒新人球員測試會已於昨（17）日落幕，總計128人參加本屆測試會，最終獲得球團推薦共78人，其中投手35人、捕手7人、內野手18人，外野手18人。

測試會所有選手卯足全力拚球技，為了心中的棒球夢歷經實戰考驗，78位選手獲得前往選拔會的門票，2024台灣運彩中華職棒新人球員選拔會將於6月28日在台中頂粵吉品隆重登場，屆時會有哪些選手成功登上職棒殿堂，選拔會戰場見真章！

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2024中華職棒新人球員測試會入選名單

投手（35人） 方郁淮 宋明憲 施冠宇 陳重光 歐承韋 方國瀚 李家明 高秉洋 陳原維 鄧朝駿 王泓勛 李聖韓 高偉智 陳慎 鄭又維 石梓霖 李灝昇 郭睿鏞 陳聖凱 蕭志文 何宗旂 林孟佶 陳子傑 陽任楷 鍾允華 吳冠儒 林哲佑 陳政貴 黃翰克 魏宏羽 宋昌宸 林睿杰 陳柏安 劉家維 藤木琉悠

捕手（7人） 古定昊 邱亭堯 張育誠 黃炫豪 廖元宏 林承緯 胡英智

內野手（18人） 王鐘瑜 王璿凱 凃昱豪 黃裕閔 李青隆 古子恩 徐翊瑋 張杰倫 石宇洋 洪知佑 陳昱誠 翁耀宗 黃冠倫 吳嘉峻 烏凱恩 王浩藍 林俊恩 黃聖凱

外野手（18人） 王思瑋 林煌尹 竑瑋拿告 楊振銓 鍾少華 王顥澤 邱振偉 高允謙 盧彥祖 豐島顯 田承恩 金本航河 曾宇慶 戴昊恩 羅允序 吳念哲 洪焄翔 温子賢

關鍵字： 中華職棒新人球員測試會選拔會台中

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