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台鋼雄鷹榜眼選吳念庭？　劉東洋：對打擊、守備都有助益

▲▼吳念庭。（圖／中華棒協提供）

▲吳念庭。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

旅美好手「國防部長」張育成確定投入中職選秀，幾乎會是富邦悍將的選秀狀元，選秀第二順位的台鋼雄鷹會選誰當榜眼？領隊劉東洋表示，目前在吳念庭及張奕二人之間選擇，吳念庭加入的話，對於打線及內野守備都有很大加分。

張育成今天做出參加中華職棒選秀的震撼決定，打亂今年選秀佈局，今年中職選秀在6月28日舉行，選秀報名到20日截止。

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目前確認張育成、吳念庭、張奕、陳聖平4位旅外選手都已完成選秀報名，富邦悍將握有首輪第一指名的狀元籤，再來是台鋼雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍。

富邦悍將確定會選張育成當選秀狀元，大家關注的是第二順位的台鋼雄鷹會選誰，劉東洋表示，將在這幾天跟教練團開會，主要在吳念庭及張奕二人之間選擇。

劉東洋表示，自己跟吳念庭有私交，投手教練橫田久則之前在西武獅，對吳念庭很了解，總教練洪一中也是有長期在觀察吳念庭。

對於台鋼雄鷹這支新球隊而言，吳念庭的加入對守備及打擊陣容都有很大助益，劉東洋表示，年輕球隊的內野穩定度較弱，吳念庭加入的話，可以提升內野守備。

打擊方面，劉東洋認為，這幾場比賽可以看見年輕球員的成長，若加入吳念庭會再增強打線，是有很大幫助。

關於張奕部分，劉東洋表示，張奕在台鋼雄鷹二軍比賽及練習，球隊對他的狀況很了解，因此會去評估選他的可能性。

關鍵字： 中職棒球吳念庭台鋼雄鷹

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