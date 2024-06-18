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中職確認張育成已報名選秀　吳念庭、張奕、陳聖平也完成

▲經典賽張育成 。（圖／富邦悍將提供）

▲經典賽張育成 。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／台北報導

旅美好手張育成今天（18日）透過經紀公司代表遞交報名表，正式參加2024年中職選秀，中職聯盟已經收到張育成的選秀報名表，確認已經報名。而吳念庭、陳聖平及張奕也都已報名選秀。

張育成今天在社群平台發文，「想家了，我決定加入2024中華職棒選秀！經過一段時間的溝通，感謝光芒隊的理解與支持，目前正在弗羅里達打復健賽，恢復到百分之百，準備再次回到場上！」

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富邦悍將隨即宣布，「旅美好手張育成今日透過經紀公司代表遞交報名表，正式參加2024中職選秀會。」

中職今天確認已經收到張育成的選秀報名。此外，之前宣布要投入中職選秀的前旅日選手吳念庭、張奕，以及旅美好手陳聖平也都完成選秀報名。

▲中華隊吳念庭擊出在建雙殺。（圖／記者林敬旻攝）

▲經典賽吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

今年中華職棒選秀在6月28日舉行，選秀報名到20日截止，富邦悍將握有首輪第一指名的狀元籤，再來是台鋼雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍。

富邦悍將表示，悍將球團將與張育成及經紀公司討論加盟相關細節，期待他在選秀及完成簽約後下半季即穿上富邦悍將球衣登場。

去年底領隊會議富邦悍將球團確認今年新人球員選拔會順序後，即與張育成選手聯繫接洽，在了解張育成選手有續拚大聯盟的想法後，悍將亦全力支持與祝福張育成選手的決定。

近期富邦悍將球團再度展現誠意邀請張育成回台參加中職選秀，在獲得肯定答覆後，球團也將以最高誠意與張育成討論加盟合約細節，待選秀並簽約完成後將另行公佈。

關鍵字： 中職棒球張育成吳念庭張奕陳聖平

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