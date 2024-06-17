高秉洋連3年中職測試會！去年飆速151公里　今年降速穩定控球

▲中職新人測試高秉洋 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／新北報導

高秉洋連續三年參加中職測試會，去年球速飆到151公里，獲推薦參加選秀但未能獲球隊挑選，今年球速只有145公里，但控球有表現出來。

中職新人測試會今天上午8點40分登場，高秉洋是第一位登板的投手，本來只要投1輪就好，但他卻投了2輪，自嘲是「投2局的先發投手」。

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高秉洋從2022年起已連3年參加測試會，前2次一直未能叩關職棒，去年球速投到151公里，但控球不是很好，獲得推薦去選秀，但卻沒有球隊選他。

今年再度新人測試，球速降到145公里，他表示，去年他雖然提升了球速，但感覺像是在用蠻力投球，透過調整角度和進壘點，可以更好地控制球，而不僅僅是追求球速，花了很多時間提升穩定性，也做了身體強化，使得上半身比去年更為強壯。

高秉洋身高190公分、體重96公斤，身材優勢明顯。他的球速已有所提升，今天的均速在142、143公里左右，整體狀況良好。他說：「今天控球有表現出來，速度也沒有太刻意要求，可以到145公里，還蠻開心的。」

今年他仍然希望能夠進入職棒，由於測試投手不足，他多投了一輪，本來擔心多投如果表現不好，會不會影響評價，結果還不錯，他表示，既然有機會就應該把握。他也希望能讓來觀察的球隊多看一些，已經做好準備，並且在成棒隊有先發的經驗。