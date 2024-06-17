運動雲

>

高秉洋連3年中職測試會！去年飆速151公里　今年降速穩定控球

▲中職新人測試高秉洋 。（圖／中華職棒提供）

▲中職新人測試高秉洋 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／新北報導

高秉洋連續三年參加中職測試會，去年球速飆到151公里，獲推薦參加選秀但未能獲球隊挑選，今年球速只有145公里，但控球有表現出來。

中職新人測試會今天上午8點40分登場，高秉洋是第一位登板的投手，本來只要投1輪就好，但他卻投了2輪，自嘲是「投2局的先發投手」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高秉洋從2022年起已連3年參加測試會，前2次一直未能叩關職棒，去年球速投到151公里，但控球不是很好，獲得推薦去選秀，但卻沒有球隊選他。

今年再度新人測試，球速降到145公里，他表示，去年他雖然提升了球速，但感覺像是在用蠻力投球，透過調整角度和進壘點，可以更好地控制球，而不僅僅是追求球速，花了很多時間提升穩定性，也做了身體強化，使得上半身比去年更為強壯。

高秉洋身高190公分、體重96公斤，身材優勢明顯。他的球速已有所提升，今天的均速在142、143公里左右，整體狀況良好。他說：「今天控球有表現出來，速度也沒有太刻意要求，可以到145公里，還蠻開心的。」

今年他仍然希望能夠進入職棒，由於測試投手不足，他多投了一輪，本來擔心多投如果表現不好，會不會影響評價，結果還不錯，他表示，既然有機會就應該把握。他也希望能讓來觀察的球隊多看一些，已經做好準備，並且在成棒隊有先發的經驗。

關鍵字： 中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

快訊／國王冠軍賽最大危機！　林書豪G4開打前赴醫治療

快訊／國王冠軍賽最大危機！　林書豪G4開打前赴醫治療

中職新人測試128人參加！張育誠開轟　張育成是偶像沾光

中職新人測試128人參加！張育誠開轟　張育成是偶像沾光

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

快訊／新北國王總冠軍G4痛失兩大將　攻防一體的曼尼高也將缺陣

快訊／新北國王總冠軍G4痛失兩大將　攻防一體的曼尼高也將缺陣

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

熱門新聞

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前統一獅打教柏安力因車禍逝世

2快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇

3快訊／大谷翔平連兩打席開轟

4魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔來台！

5大谷翔平遠距離全壘打締紀錄

最新新聞

1國王變陣奇效　總冠軍賽聽牌

2林書豪缺陣照贏　國王3比1冠軍賽聽牌

3台日自由車協會締結姊妹會

4高秉洋連3年中職測試會！今年降速求控球

5李洋笑指王齊麟慫恿再戰名古屋亞運

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366