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中職測試會入選名單明日公布　鍾允華飆速151公里破新高

▲中華職棒新人球員測試會於新莊棒球場舉行 。（圖／中華職棒提供）

▲中華職棒新人球員測試會於新莊棒球場舉行 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒新人球員測試會今（17）日於新莊棒球場舉行，測試會總計128人完成報到並進行測試，投手53人，野手85人。本屆測試會共分成56組進行投打對抗，6球團皆派出教練團和球探出席，在測試會結束後將提交推薦名單，測試會最終入選名單將於明（18）日公布。

中華職棒測試會的舉辦提供許多業餘好手一展身手的機會，也盼能藉此被更多人看見，經測試後獲球團推薦的選手即可參加選拔會，新人球員選拔會」也確定於6月28日晚間6點30分在台中頂粵吉品舉行。

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遠東科大捕手張育誠是今年測試會首位敲出全壘打，也是唯一一位開轟的打者，談到這支全壘打，張育誠說這是他自高中以來敲出的第一支全壘打，去年也有參加測試會，但相比之下今年較不緊張，可以大膽一點表現。而自己的名字恰好與旅外好手張育成發音相同，提到這個巧合之處，他說張育成是自己的偶像，也是他追求的目標，算是一種沾光。

來自開南大學的投手李灝昇，去年選拔會未獲球團青睞，今年再度投入測試會戰場，在測試會上投出145公里球速，其弟弟為目前效力於美國職棒的李灝宇，今年在小聯盟打出10轟的成績，李灝昇被弟弟的好表現激勵到，因此決定再拚職棒舞台，「有看到弟弟打全壘打，自己很替他開心，看到他這麼努力，覺得自己也不能放棄。」

前職棒選手陽介仁之子陽任楷，同爸爸一樣是下勾投手，依照資歷陽任楷可以直接報名選秀，但這次決定報名測試會，主要是考量到近期高中好手很多，怕自己被遺忘，所以決定先透過參加測試會，讓更多人看見他。

陽任楷今年在梅花旗大學棒球錦標賽獲得最有價值球員，全國成棒甲組春季聯賽也拿到投手獎，表現有所進步。

不過陽任楷其實是在高二時才改練下勾，且高二之後幾乎沒有出賽，一直到進入台東大學後才有上場機會，有更多實戰經驗，並且到大二時才漸漸穩定控球，認為自己的直球具有尾勁是優勢，但是談到今天的表現，陽任楷卻覺得自己投得不太理想，最快球速130公里，「本來有想直接報名選秀，但想想還是決定報名測試會，看有沒有機會被球團推薦，如果最後沒有被推薦代表實力不夠、還有不足之處。」

日籍選手來台追夢，藤木琉悠是來自日本沖繩的下勾左投，高中時期曾三度在夏季甲子園登板，藤木琉悠表示，其實高中畢業後一度想放棄棒球，但是看到自己的學弟，目前效力於日本職棒歐力士的投手宮城大彌，以及其他高中時期的隊友現在也都在日職、美職打球，讓他重新燃起棒球夢，加上中職新增的外籍學生及外籍業餘球員選秀辦法，因此決定把目標放在中職舞台。

藤木琉悠來到台灣就讀大學，學習語言並體驗台灣文化，問到有沒有欣賞的中職球員，藤木琉悠則說，自己比較喜歡的中職選手包括樂天桃猿王志煊、黃子鵬，因投球方式與他們一樣特別，所以經常透過他們的投球影片來學習。

來自文化大學的球員，豐島顯和金本航河在日本是國中隊友，兩人攜手來到台灣打球，豐島顯表示，原本畢業後要去日本的大學，是金本航河找他一起到台灣看看，最後決定一起進入文化大學打球。中職在2021年新增的外籍生選秀辦法，讓外籍選手有機會參與中職，豐島顯因此決定要挑戰中職，來到台灣後，他認為自己的打擊能力進步很多，經過調整和重訓後，到大三、大四後長打漸增，自己除有腳程優勢，也有很好的擊球率。

金本航河聊到為何選擇台灣，他說是透過電視轉播看到2019年U18世界盃的比賽，當時中華隊拿下冠軍，讓他對台灣棒球產生興趣，加上想學習中文，才會決定到台灣打球，而選擇文化大學的原因，金本航河當時有聽說文化是很強的球隊，因此找豐島顯一起到文化大學。

外籍球員選秀辦法讓外籍生有機會進到中職，對於自己是否能成功挑戰中職，金本航河認為豐島顯比較有機會，他有速度且打擊比較好，自己屬於力量型選手，但台灣的力量型選手也很多，相比之下被選上的機率較低。

本屆測試會投出最快球速151公里的投手是鍾允華，打破生涯最快球速，這次選擇參加測試會，鍾允華表示，原先在大專盃沒有投得很好，直到後來做重量加強實力，並被安排到先發位置後，投球方面漸漸抓到感覺，所以決定參加測試會讓球團看到，投出速球的當下，鍾允華認為投起來很順、動作有力量，之前自己的最快球速是149公里，可以在測試會上突破非常開心。

關鍵字： 中職棒球

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