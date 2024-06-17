柯敬賢披道奇「91號」戰袍有洋蔥　向張育成討教旅美經驗

▲▼柯敬賢加盟道奇記者會，柯媽媽特地上台給予祝福。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

柯敬賢加盟道奇選擇第一件球衣背號為「91號」別具意義，是他父親過世日期的前兩個數字，而且在冥誕隔天完成旅美夢想，期待能帶著父親的期望一起面對下一階段的挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯敬賢具有台灣和南非的混合血統，父親是原住民、母親是南非籍，繼承父母優良基因身高190公分以上，棒球路上父親一直陪伴他成長，不過就在2022年9月13日父親因病過世，柯敬賢特別選91號，也就是過世日期的前兩個數字紀念天上的父親。柯敬賢表示，「爸爸一直默默支持我，也鼓勵我堅持下去。」

柯敬賢的媽媽特別出席記者會並表示，「今天很榮幸來到這裡，看到我的兒子成功了，感謝所有老師、教練、會長等，曾幫助我們的人不會忘記。永遠支持我的兒子，小兒子也把哥哥當作學習榜樣。期待他加盟道奇一切順利，要健康、要快樂、要勇敢，相信他是勇往直前的孩子，天上爸爸也看到了。」

柯敬賢期許自己在旅美初期，必須加強語言以及出棒的果斷性，也透過家扶基金會的協助，得以與旅美前輩張育成取得聯繫，柯敬賢說，「有請教他美國生活需要注意的部分，語言是最大需要適應的，球技靠自己慢慢適應。」

躍樂運動行銷負責人蔡渝翔表示，託柯敬賢的福，與比佛利經紀公司合作，未來他在美國的相關照護，都會委託比佛利經紀公司協助。比佛利經紀公司在美國是很有規模的經紀公司，他們旗下有很多球員，例如，目前效力中職的哈瑪星（台鋼）、雷公（台鋼）與克迪（兄弟）等，未來也期待能引薦更多洋投來中職發展。