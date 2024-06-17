「台灣業餘好手超越亞洲各國」　道奇支持柯敬賢打國際賽

▲▼柯敬賢加盟道奇記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

繼林維恩加盟運動家後，柯敬賢也入團道奇，今年高中應屆畢業生將掀起旅外潮，道奇環太平洋球探部部長狄波（Jon Deeble）直言，今年臺灣業餘的好手超越亞洲各國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

跟隨表哥林維恩之後旅外，柯敬賢表示，「看到他加盟運動家很開心，我們兩個高一那時有約定一起旅美，希望他加油，堅持下去，也很期待與他對決。」

今年台灣的高中應屆畢業生還有數名球員等待旅外機會，狄波擁有多年觀察台灣球員經驗，過去也簽過林哲瑄，他表示，「今年台灣業餘球員天份最好的一年，可以感受到棒協做了很多努力，把去年U18世界盃辦得很成功，讓這些球員有更多曝光機會，最近這幾年台灣的業餘投手、野手的天份，超越亞洲各國。」

道奇支持台灣球員打經典賽等國際賽，柯敬賢會在簽約後先到小聯盟接受訓練，若有正式入選U18中華隊名單，就會在9月初開打前回到台灣參加U18亞洲盃青棒賽。狄波表示，「道奇很重視國際賽，能夠為自己國家比賽是很重要的，所以這次亞青完全支持他參賽，也希望未來其他國際賽若教練團有需求，在健康的前提下，都會讓他參賽。」

▲道奇環太平洋球探部部長狄波（Jon Deeble)親自出席柯敬賢加盟道奇記者會。（圖／記者李毓康攝）