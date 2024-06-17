台啤雲豹電豹女「女團」將出道！同時宣布招募「新血」

▲台啤雲豹電豹女宣布將以女團「MEME」出道。（圖／台啤雲豹提供）

體育中心／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「浪LIVE」電豹女組成的女團MEME即將亮相，由隊長小楓領軍，成員包括草莓、笑笑、語萱、筱緹以及安汝，將於本週二(18日)中午12點在台北信義區Sakura Live Restaurant舉行《MEME秘密》單曲發行記者會暨粉絲見面會，讓粉絲們將能近距離欣賞女孩們的各種不同樣貌與魅力！

MEME團名的諧音「秘密」象徵在未來的歌曲、舞蹈和表演中都會不斷地帶來讓人摸不透的驚喜，而出道單曲《My Black Eyes》，這首結合了EDM、舞曲和KPOP等多種元素，女孩們完美駕馭充滿神秘感與誘惑力的曲風。值得一提的是，《My Black Eyes》的編舞也由隊中的「舞蹈擔當」筱緹親自操刀，她不僅為啦啦隊編排了多支主場舞蹈，也在MV中展現了扎實的舞蹈功力。活動當天購票資訊，請參考：https://reurl.cc/9vqavY。



而「浪LIVE」電豹女新一季徵選活動也正如火如荼進行中！歡迎想要有元發展舞台的你一同加入，徵選活動分三階段，第一階段報名已於6月1日開跑，至6月30日(週日)晚間8點截止，入選名單於7月5日(週五)公布，第二階段則在公布入選者後，參加每週1次由現役電豹女成員帶領、為期四週的舞蹈練習，過程將會側拍並上傳YouTube，搭配「浪LIVE」線上人氣投票，7月31日公布進入第三階段的名單。

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第三階段的舞台徵選將於8月18日舉行，入選者將登上「2024-25浪LIVE電豹女徵選會」舞台，接受內外部評審的最終評比，當天公布最終入選名單，無法參賽者視同棄權。

