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U23重砲捕手盧柏華挑戰中職選秀　林威助鼓勵發揮打擊優勢

▲▼U23培訓隊盧柏華。（圖／球迷提供）

▲U23培訓隊盧柏華。（圖／球迷提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣體大重砲捕手盧柏華經過大二這一年穩定出賽後，決心挑戰中職選秀，他說，「高中升大學時，就曾計畫大二就要試試看選秀，年紀也是球團考慮重要的部分，剛好今年也有好表現。」

盧柏華自壽山高中畢業，來到台灣體大一年級時期因手肘傷勢所苦出賽機會不多，去年升上大二加速成長，大專聯賽曾轟過2發全壘打，成為稱職的中心棒次角色。春季聯賽預賽也繳出好成績，打擊率.484，15支安打全隊最多，包含4支二壘安打及1支三壘安打，長打率.677。

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盧柏華坦言，「大二成長滿多的，高中有力量但揮空率多，從大專聯賽開始，觀察對戰投手球路，讓打擊更有想法。排第四棒之後，從對戰投手面對前三棒的內容，擬定打擊策略，設定球路較明確，可以更紮實擊球。

除了教練團細心指導之外，台體找來前兄弟總教練林威助客座指導，也讓球員受益良多，盧柏華透露，「教練有提過，我在揮棒啟動時，核心運用不錯，確實訓練上有運用到全身力量，腳用得力量比較多，也覺得這個動作滿不錯的。」

台體學長陳世嘉目前效力台鋼雄鷹，趁他放假回母校，盧柏華也經常請益，「學長給予很多阻殺上的建議。」配球方面也在這兩年有所成長，比起高中以每個打席的結果來學習，大二這一年因為多了一整年在旁觀察學長的經驗，而更有配球上的策略與想法。

壽山高中小一屆的學弟王柏傑目前效力台鋼雄鷹，日前迎來一軍初登板，先發5局無失分，盧柏華透露，「他很強耶！看過他的投球精華很多次，感覺成長很多，他在高中時期投球姿勢就很穩定，進職棒後球速更快。」另一位壽山高中學弟則是效力味全龍的黃侰程，日前練習賽曾與他投打對決，盧柏華笑言，從他手中打出安打，還虧他怎麼沒有投拿手變速球。

入選U23中華培訓隊是盧柏華生涯首次披上國家隊戰袍，他很期待與各國好手切磋學習。至於職棒的捕手則將吉力吉撈‧鞏冠與林泓育視為學習對象。他說，「吉力吉撈學長不僅打擊好，心態都很正面，林泓育學長則是從小看他打球長大，經常看到他在比賽中提點學弟，感覺是一位很好的學長。」

▲▼U23培訓隊盧柏華。（圖／球迷提供）

▲U23培訓隊盧柏華。（圖／球迷提供）

關鍵字： 體大盧柏華中職捕手球員

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