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周思齊達成百盜拔壘包想哭　被王威晨一句話逗樂

▲▼周思齊達成百盜。（圖／中信兄弟提供）

▲▼周思齊達成百盜。（圖／中信兄弟提供）

▲▼周思齊達成百盜。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟周思齊16日在大巨蛋達成生涯百盜，成為「千安、百轟、百盜」中職第9人，完成紀錄後馬上拔壘包慶祝，原本想哭的情緒，被王威晨指點如何拍照逗樂。

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兄弟以2比11落後獅隊時，布雷克登板投球，周思齊代打敲出安打，隨後盜壘成功。他表示，「可以完成紀錄就偷笑了，在這裡更開心。對方是布雷克牽制很快，重羽傳球也很快，剛好是變化球，最後一年可以在這裡享受這麼棒的球場，讓這一盜記憶更深刻，是百盜中印象最深刻的一盜。」

總教練平野惠一希望他是以男子漢對決的方式達成紀錄，而不是利用戰術等，周思齊坦言，「達成那一刻很想哭，但看到王威晨上來就笑了，他指導我這個沒經驗的，拍照要先看三壘、再看一壘。」

回想追逐百盜的過程，周思齊坦言，「以前沒有以盜壘為目標，直到70幾盜才覺得有機會，但年紀也大了、速度變慢了，這個過程很辛苦也很開心。如果年輕時多把握機會，數字可能會更高。」

成為「千安、百轟、百盜」中職第9人，周思齊認為，「過往也是看著學長樹立紀錄，這些高難度的數字，都等待後輩突破，也代表著環境與技術的成長，未來應該會越來越難。」

原本劇本安排是艾士特和猛登扮球僮幫周思齊拔壘包，前一戰他們還戴好頭盔預備，真正達成紀錄那一刻卻不見人影。周思齊笑言，「他們都沒來，記警告一次。」學弟的「督促」是追逐紀錄的動力，周思齊說，「他們很常跟我討論作戰計畫，例如上壘時給暗號等，所以最感謝他們。」

▲▼周思齊達成百盜。（圖／中信兄弟提供）

▲周思齊達成百盜。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟周思齊百盜中職紀錄

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