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高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

▲▼PLG職籃新竹攻城獅高國豪。（圖／記者李毓康攝）

▲PLG職籃新竹攻城獅高國豪。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

PLG職籃新竹御頂攻城獅人氣球星高國豪，日前因捲入與哥哥高國強妻子「劉家菱」感情糾紛，緊急發出聲明澄清「無任何不正常往來」，並強調劉小姐言論已侵害他及配偶名譽，請對方自重勿再行散佈不實謠言。不過，劉家菱昨（15日）夜發出聲明反擊，呼籲高國豪向妻子「坦承自己之所作所為」。

據了解，高國豪日前疑似遭劉家菱在個人社群指控「私約」，隨後他也在本月6日發出聲明澄清「無任何不正常往來」，並強調劉小姐言論已侵害他及配偶名譽，請對方自重勿再行散佈不實謠言，否則一切依法咎責。而他的妻子也在IG發文聲援丈夫，表示「劉嘉零小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？」關係令人霧裡看花。

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然而，劉家菱15日也公開發布律師聲明，指出高國豪先生於媒體發布之「律師聲明函」內容不實，呼籲他「應誠實向陳怡雯女士（高國豪妻）坦承自己之所作所為」。此外，她還警告，若再有詆毀她名譽的情形，她將依法追究相關人的法律責任。

對於劉家菱的反擊，高國豪今（16）日在IG限時動態上表示無法忍受，並質問劉家菱為何在承認了自己的行為後，又再次挑起風波，認為劉家菱此舉明顯是想製造事端。

▲高國豪發限動回擊大嫂。（圖／翻攝自IG／kaooscar）

▲高國豪發限動回擊大嫂。（圖／翻攝自IG／kaooscar）

劉家菱律師聲明全文如下：

一、 有關陳怡雯女士及高國豪先生於媒體發布之「律師聲明函」，內容均為不實，請陳怡雯女士及高國豪先生自重，切莫再用類此說法，讓自己與家人出盡洋相。
甚且，上開行為恐另行涉及犯罪，亦非公眾人物或其家人應有之行為。

二、 本人奉勸高國豪先生，應誠實向陳怡雯女士坦承自己之所作所 為，若要人不知，除非己莫為，本人為顧慮親人間之情誼，更 無須利用媒體炒作新聞，所以不願訴諸媒體，也不願將相關證 據放在社群平台或提供給媒體大做文章。

三、 本人家境雖非大富大貴，但仍為小康之家，本人憑一己之努 力，於經濟上也有餘裕，陳怡雯女士於社群平稱本人有目的性 靠近藉此提昇自己的價值云云，說法實屬離譜，已經詆毀本人 及家人名譽。請陳怡雯女士自重，切莫再用類此說法，讓自己 與家人出盡洋相。

四、 另彭女士(本人顧及非公眾人士，暫不提及全名)未經本人同 意，將諸多涉及個人隱私之訊息提供予他人，甚至曲解內容、 造謠生事，此等行為可能已涉犯個人資料保護法、刑法毀謗等 犯罪行為。

五、 本人言盡於此，相關人如再有詆毀本人名譽之情形，本人無奈 之下，只能全力捍衛本人與家人之名譽，必當依法追究相關人 之法律責任。

本律師審核劉家菱女士提出之相關證物後，認其主張確有理由，茲
將其主張相應函達如上，敬請查照。

關鍵字： PLG高國豪劉家菱感情糾紛職籃

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