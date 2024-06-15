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單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

▲▼中職高宇杰。（圖／記者李毓康攝）

▲中職高宇杰。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟隊捕手高宇杰今天突破連7場無安打的困境，單場敲出2支安打，1支打進第1分、1支是追平分，高宇杰獲選單場MVP，他說：「過去的失敗已經算是谷底了。」

高宇杰前一次出現安打是6月4日，之後連7場出賽沒有安打，每當出賽若球隊輸球，球迷總要高宇杰「坦」，成為被檢討的目標。

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今天高宇杰安排在9棒擔任捕手先發，前4局球隊被統一獅古林睿煬三振8次，高宇杰是先發9棒中唯一未被三振的打者。

他在5局下0比2落後一出局一、三壘有人時，0好2壞從古林睿煬手中打出中外野安打，打回第1分，高宇杰表示，古林睿煬2壞球走在前面，知道投手會想要搶好球數，抓到設定到的球路攻擊有好結果。

中信兄弟在4局結束後，總教練平野惠一集合球員講對戰策略，結果5局下敲出3支安打，平野惠一不透露策略，高宇杰則說：「我比較晚進休息室，沒有聽見。」

7局下在一出局二壘有人時，高宇杰打出左外野安打打進追平分，他表示，剛好是偏高球路就出棒攻擊。

高宇杰去年球季得點圈打擊率1成04，今年得點圈打擊率有2成26，他表示，沒有特別調整什麼，告訴自己大膽去做，不要害怕失敗，因為失敗已經很多次，已經在谷底了，要相信自己。

今天在台北大巨蛋破紀錄3萬2988名觀眾面前奪下MVP，高宇杰也表示，一開始會有小緊張，自己有好表現後就放下心，看到觀眾席的這麼多人，感覺不太一樣，聲音不一樣，就知道有機會破紀錄，可以在破紀錄觀眾面前有好表現很開心。

關鍵字： 中職棒球

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