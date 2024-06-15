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台鋼「煙火秀」4轟炸裂悍將主場！隊史首度4連勝

▲▼台鋼雄鷹曾子祐。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹曾子祐開轟猛打賞。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹15日作客富邦悍將，張肇元、曾子祐、藍寅倫接連開轟，率隊以8比3獲勝，本周取得隊史首次4連勝。

台鋼雄鷹1局上攻破防線，陳文杰掃出二壘安打，魔鷹適時安打送回1分，張肇元2局上轟陽春砲以2比0領先。悍將2局下反攻，申皓瑋、陳真、孔念恩安打串連扳回一城，李宗賢高飛犧牲打進帳追平分。

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曾子祐3局上轟出全壘打，連兩戰開轟，本季第3轟出爐，要回3比2領先，5局上林家鋐掃出二壘安打，曾子祐安打推進，王柏融高飛犧牲打進帳1打點。

▲▼台鋼雄鷹江承諺。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹江承諺獲得隊友火力援護拿下勝投。（圖／台鋼雄鷹提供）

台鋼先發左投江承諺前5局壓制悍將打線，6局下遭到狙擊，申皓瑋、姚冠瑋「雙瑋」出擊，把江承諺打退場，接替的林詩翔控球找不到準心，連續兩打席保送被悍將攻下1分，隨後再製造滾地球止血。

藍寅倫7局上轟出本季首轟，也是台鋼單場第3發全壘打，將比數拉開至5比3。8局上王柏融選到保送，魔鷹掃出安打攻佔一、三壘，杜家明高飛犧牲打追加1分，隨後王博玄轟生涯首發全壘打，再為台鋼添加2分，拉開至8比3。雷公上演滿壘「劇場」，最後成功守成，為台鋼拿下勝利

江承諺獲得隊友火力援護，主投5.2局，被敲8安打，有2次保送，奪2次三振，失3分，拿下本季第4勝。曾子祐5打數3安打，本季第3次猛打賞，貢獻勝利打點，跑回1分。

▲▼台鋼雄鷹藍寅倫。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹藍寅倫轉隊首轟出爐。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 台鋼雄鷹曾子祐連勝開轟悍將

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