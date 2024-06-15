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恩比德與「未來隊友」現身總決賽？　談七六人補強眼神飄向喬治

記者游郁香／綜合報導

七六人今夏擁有6130萬美元(約19.8億台幣)的薪資空間，名列聯盟第2，與快艇談續約仍無共識的頂尖搖擺人喬治(Paul George)，傳出是費城的頭號目標之一。有趣的是，費城一哥恩比德(Joel Embiid)今(15)日與喬治一起現身總冠軍賽G4場邊，擔任節目來賓，恩比德談到球隊補強計畫時，眼神飄向了喬治。

今年季後賽都止步首輪的兩位球星恩比德、喬治，今日一起出現在《ESPN》的賽前節目中，喬治說，「這是我第一次來到總冠軍賽，我討厭以這種方式『進入』。從場邊觀看，感覺不好。」坐在他身旁的恩比德表示同意，「我想要在這裡，我非常渴望贏得勝利。」

▲▼七六人一哥恩比德與快艇球星喬治一起現身總冠軍賽，恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X）

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▲七六人一哥恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X／Hoop Central）

恩比德季後賽生涯從未突破次輪，喬治雖3度晉級分區冠軍賽，卻沒有一次成功挺進總冠軍賽。看著同在東區的勁敵塞爾提克4年2度打進總決賽，今年更是已經聽牌，距離歐布萊恩金盃僅差1步，恩比德內心很不是滋味，「我受不了他們，我討厭波士頓。」

恩比德坦言波士頓是偉大的城市，擁有偉大的球迷，歷來還有不少偉大的球員，「但這讓我很傷心。」他也提到費城今夏的補強計畫，「希望這個休賽季，我們能找到提升團隊戰力的方法。你知道的，增加一些球員。」他一邊說著，眼神飄向了坐他隔壁的喬治，這個畫面引起熱議。

▲▼七六人一哥恩比德與快艇球星喬治一起現身總冠軍賽，恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X）

▲七六人一哥恩比德與快艇球星喬治一起現身總冠軍賽。（圖／翻攝自X／NBACentel）

快艇記者埃斯納阿沙里(Farbod Esnaashari)打趣表示，「讓喬治和恩比德在《ESPN》轉播中坐在一起，真是挑撥事端的極致，哈哈哈。」

根據《ESPN》資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)的消息，喬治與快艇在續約談判中「意見不一致」。喬治若留在快艇，最高可得到4年2.21億美元(約71.3億台幣)的大約，但快艇不願給他如此頂級的價碼，畢竟連頭牌雷納德(Kawhi Leonard)今年初都自願降薪，以1.52 億美元(約49億台幣)的價碼續約3年。

今夏擁有6130萬美元薪資空間的七六人，將補強目光投向了喬治，待喬治拒絕4880萬美元的球員選項，成為自由球員，費城就能奉上4年頂薪大約挖角，讓這位9屆全明星搖擺人成為恩比德與後場超新星馬克西(Tyrese Maxey)的搭檔。

▲▼七六人恩比德、快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人恩比德、快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人恩比德快艇喬治

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