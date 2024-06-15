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陳傑憲大巨蛋初體驗：舒服到現在　重要是球迷有很好環境及週邊

▲統一獅陳傑憲與高志綱台北大巨蛋初體驗 。（圖／記者歐建智攝）

▲統一獅陳傑憲台北大巨蛋初體驗 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

統一獅隊今、明兩天在台北大巨蛋客場與中信兄弟隊2連戰，是統一獅第一次到台北大巨蛋比賽，陳傑憲的台北大巨蛋初體驗，他說：「從巴士下來就舒服到現在，」他表示，球員要有很好的場地，球迷也有很好的觀賞位置以及週邊，讓他們更想入場，下班後也能到球場看球舒壓。

陳傑憲第一次踏進大巨蛋，直言非常漂亮，不用曬太陽，賽前練習時不會流太多汗。他表示，希望能在這麼舒服的場地好好享受這樣的場地。

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統一獅沒有先到大巨蛋練球，今天就直接比賽，陳傑憲表示，賽前練習時教練團有特別提醒要趕快去適應場地，包括視線、場地踩的感覺，選手的立場當然希望能提早適應，一直在這裡比賽，多一點場次。

他說：「對選手來說，環境舒服，在大巨蛋比賽，球迷都會比較想入場，因為舒服，會增進票房，也會增加我們對比賽的動力，王威晨說來這邊球迷會很多，打起來很舒服，還蠻期待之後都會來這邊比賽。」

首度來到大巨蛋比賽，陳傑憲表示，跟日本的巨蛋球場比，視野差不多，差最多的應該是人工草皮，大巨蛋比較軟，踩起來不像東京巨蛋那種感覺，每個球場本來就是都有他們的特色。

統一獅未來會進駐到台南亞太棒球場，陳傑憲也很期待，但他表示，最重要是環境及周邊要讓球迷想要入場，球員打得舒不舒服，這是一回事，場地用得很好，但球迷進場看球是不舒服的，也沒有意義，球員有很好的場地，球迷有很好的觀賞位置以及週邊，大家都想要入場，

陳傑憲表示，要讓球迷放假日或平日上班壓力很大，來看球是舒服的，解放壓力，看完比賽後，很開心的迎接上班。

他表示，台灣球場要進步的話，就是要像美國、日本這樣，把週邊用得很好，這樣球迷就會付錢進場看球，有些球迷是想要看自己喜歡的球員，有些人是進場享受氛圍，如果可以做到這樣全面，相信會越來越好。

關鍵字： 中職棒球

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