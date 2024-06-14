逆轉再逆轉！郭嚴文「道歉」超前一擊　味全龍客場復仇悍將

▲味全龍郭嚴文。（圖／味全龍隊提供）

記者簡名杉／新北報導

富邦悍將今(14)日在主場迎戰味全龍，雙方首局就發生本壘攻防爭議，龍隊雖然次局靠著劉基鴻的陽春彈首開紀錄，但4、5兩局悍將展開反攻，共打下6分反超比數，然而龍隊先在6局追回3分，8局更是靠著郭嚴文的關鍵安打，單局爆打5分一舉反超，最終味全龍在客場以9比6逆襲成功，報了前役被悍將打出再見安打的一箭之仇。

1局下半雙方就發生爭議攻防，悍將李宗賢靠著自己的長打及隊友的推進攻佔三壘，下一棒王正棠擊出中外野飛球，李宗賢原本想因此跑回本壘得分，但龍隊中外野手郭天信接球後直傳本壘，林辰勳站在本壘與三壘的跑壘路徑上接到球，雙方因此相撞，林辰勳倒地不起，李宗賢則因為新的本壘攻防條款而被判定出局。

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次局龍隊靠著「狀元郎」劉基鴻本季第三轟先馳得點，但悍將在第4局開啟攻勢，池恩齊選到保送之後，董子恩、申皓瑋、姚冠瑋的接續安打，為悍將單局打下2分超前。

5局上雖然龍隊靠著2支安打與保送擠成滿壘，但是郭嚴文此時擊出內野滾地球，沒能藉此機會打回超前分，而逃過一劫的悍將在下半局馬上打出大局，單局5支安打、1支高飛犧牲打，追加4分，取得5分大幅領先。

沉睡已久的龍隊在下半場甦醒，6局上先靠著2次四壞球保送、2支安打以及悍將投手吳世豪的暴投追回3分，8局上更是搖起反攻大旗，吳東融、林孝程先分別靠著四壞保送與失誤攻佔一、二壘，接下來的郭天信、李凱威接連敲安，打下2分追平。

而在第5局浪費掉球隊滿壘機會的郭嚴文，此時再登上打擊區，二、三壘有人的情況下，推出一支反方向的左外野平飛安打，送回龍隊超前分，接下來的劉基鴻再補上中外野方向安打，打回2分保險分，龍隊單局狂灌5分大局鎖定勝局。

此役悍將先發投手江國豪主投5局僅被敲出3支安打失1分，可惜接下來接替的隊友沒能替他守成，第8局登板單局掉4分的林旺熙最終吞下敗投，而龍隊陳禹勳第7局登板後援兩局無失分，送出3次三振，藉由隊友的反攻摘下此役勝投。

