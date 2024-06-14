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悍將步上正軌　陳金鋒認為不能只看短期、要放長遠

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／新北報導

富邦悍將近期發揮出色，最近5場比賽收下4勝，戰績也回升到23勝23敗的五成勝率，與中信兄弟並列聯盟第三，距離第二名的樂天桃猿只有一場之差，從開季的1勝6敗到現在拉回正軌，總教練陳金鋒指出，賽季很長，狀況本來就有好有壞，雖然近期球隊表現不錯，但球隊要往長遠看，希望球員從中吸取經驗，經過幾個賽季後變成穩定的選手，才能在未來持續為球隊做出貢獻。

球隊雖然近況好，但陳金鋒認為，不能透過這3、4場比賽來斷定球員的表現，他強調球員們必須透過這段期間累積經驗，記憶在自己的身體、腦袋裡面，找出遇到狀況時解決的方法，到了賽季結束之後，才能評判球員這一年當中有沒有成長。

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今年賽季球隊的「韌性」看起來不一樣了，除了逆風的比賽不輕易舉白旗投降外，還有好幾場比賽上演大逆轉，陳金鋒說，「這些比賽就是對我們一些經驗，從這些經驗慢慢學習，落後時怎麼去做一些幫助球隊的事，不斷透過這些比賽，累積他們在有張力的時候怎麼去做，當然目前狀況都做得不錯，希望更進步、可以做得更好，贏球當然是對他們信心越來越好，在這種狀況下也懂的自己該如何去做攻擊或守備、投球，都有幫助。」

對於悍將本季的「四棒魔咒」，陳金鋒表示他已經強調很多次，「那個位置本來就是張力、壓力比較大的位置，你投手當然會針對性會居多，上去打一定是很多壓力、很多狀況，投手一定不可能給你有好的攻擊機會，可是這個過程是一種心理承擔的壓力，要去承擔球隊攻擊的重心，每天都會去面對到這些問題，所以這是透過更多的比賽、更多的打席數、更多的狀況給他，需要經驗累積慢慢成長。」

關鍵字： 陳金鋒悍將中職

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