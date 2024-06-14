魔獸隊友TAT次站猛飆11顆三分　鍾義仁有台職籃夢：雲豹曾想簽我

▲臺灣野馬華裔球員鍾義仁懷抱台灣職籃夢。（圖／臺灣野馬提供）

記者游郁香／綜合報導

192公分主打得分後衛的臺灣野馬隊華裔球員鍾義仁，在亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT）次站猛飆11顆三分彈，單場繳出40分、5助攻的勇猛表現。年僅23歲的鍾義仁父親是台灣人，也是他的籃球啟蒙教練，他懷抱台灣職籃夢，去年曾到PLG與T1多隊試訓，他透露雲豹原本有意簽下他，現在他將先聯手前NBA天王球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)征戰TAT。

鍾義仁去年從美國大學男籃第3級的太平洋大學（University of the Pacific）畢業，上季出賽25場，場均7.5分、3.4籃板、1.5助攻，三分球命中率達3成5。他畢業後曾在菲律賓職籃打拚，也讓他決心要站穩職業舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾義仁去年回台灣住了6個月，曾到PLG桃園領航猿、新竹攻城獅，以及T1桃園雲豹試訓，其中和雲豹更是一起練了1個月的球，「原本雲豹想要簽我，但可惜我當時只有報名PLG選秀，我很期待能在即將到來的季前賽中回去測試自己。」

▲臺灣野馬華裔球員鍾義仁。（圖／臺灣野馬提供）

不過這次的經驗也讓鍾義仁體悟要成為職業球員所需付出的努力，獲得臺灣野馬隊的邀約後，他更是不斷努力精進自己，儘管在TAT首站中國廣州佛山的比賽還在找比賽節奏，但第2站到了菲律賓馬尼拉，在對Naic Aces之戰，繳出單場40分、5助攻、三分球19投11中的勇猛演出，率隊以120比85獲勝。

鍾義仁說：「到了第2站，我感覺更自在，跟隊友與環境也都更熟悉，確實就找到自己的節奏。」鍾義仁接下來將持續為臺灣野馬隊在TAT征戰，累積實戰經驗且努力磨練成長，朝更高的籃球殿堂邁進，他堅定表示：「我相信自己有實力可以站上PLG或T1舞台，我也會繼續朝目標前進！」

▲臺灣野馬華裔球員鍾義仁。（圖／臺灣野馬提供）

