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快訊／塞爾提克打崩獨行俠率先3勝聽牌　厄文大復活無力挽救

▲塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

波士頓塞爾提克與達拉斯獨行俠的總冠軍賽第三戰今(13)日展開，回到主場的獨行俠雖然開賽就展現企圖心，但綠衫軍靠著找回進攻火力的一哥坦圖(Jayson Tatum)率領，上半場緊緊咬住比數，更在第三節由二哥布朗(Jaylen Brown)帶頭打出35比19的攻勢奠定勝基，最終塞爾提克以106比99力克獨行俠，取得3勝0敗的絕對聽牌優勢！

對老東家連吞12敗的獨行俠明星後衛「歐神仙」厄文此役大復活，開賽就連切帶投連續得分，加上「金童」唐西奇(Luka Doncic)穩定發揮，幫助獨行俠在開賽前7分半拉出25比14攻勢。

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然而前兩戰化身禁區苦力的綠軍一哥坦圖本場比賽終於找回手感，首節中後段開始頻頻外線得手，奇兵豪瑟(Sam Hauser)也在首節末段飆進連續三分彈，塞爾提克首節終了前，靠著坦圖的快攻灌籃，縮小到僅剩1分落後。

▲塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

雙方次節展開拉鋸，數度互換領先，獨行俠靠著華盛頓(P.J. Washington)再次節終了前的罰球2罰中1，半場依舊握有1分領先優勢；然而進到下半場，戰況卻風雲變色，上半場6投2中僅拿6分的布朗似乎變了一個人，單節狂轟15分，率領綠衫軍拉出35比19的單節攻勢，進入決勝節前，塞爾提克反倒拉開領先到15分差。

綠衫軍末節開節就連飆兩記三分彈將分差拉開到21分，看似底定的戰局，獨行俠卻沒有放棄、展開反撲，僅僅花了5分鐘就拉出一波22比2的攻勢，追到只相差1分。

獨行俠一哥唐西奇卻在比賽終了前4分12秒吞下個人第六次犯規離場，使得全隊士氣大跌，雖然厄文仍極力救主，但懷特(Derrick White)的三分彈加上坦圖的灌籃得手，消滅獨行俠反撲氣燄，將比賽一波帶走。

▲塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

此役塞爾提克雖少了因腳部傷勢缺陣的「獨角獸」波辛基斯(Kristaps Porzingis)，但一哥坦圖逐漸找回手感，斬獲全隊最高的31分，稍稍擺脫前幾場的進攻低潮，而布朗下半場狂轟24分，全場挹注30分，「雙探花」就合砍60分，而獨行俠「歐神仙」厄文本場比賽雖轟下35分，比前兩戰的得分總合還多，可惜仍無法擺脫對老東家的連敗，加上此役，他面對塞爾提克已經慘吞13連敗。

關鍵字： 塞爾提克獨行俠NBA厄文

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