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挑戰大巨蛋3萬人進場新高！中信兄弟加開15日座位　搭捷運有補貼

▲▼中信兄弟阪神主題日。（圖／中信兄弟提供）

▲▼中信兄弟阪神主題日。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟6月14日到16日在台北大巨蛋主場，其中15日、16日舉辦「阪神甲子園球場日—100週年大巨蛋特仕版」主題週活動，今天（12日）宣布15日周六場次加開內野上層L4與L5區域座位，力拚單場3萬人次進場，並提供使用捷運至大巨蛋觀賽民眾票價補貼。

本周末、周日中信兄弟在大巨蛋主場是與日本甲子園球場合作舉辦，與阪神吉祥物攜手合作，邀請2位阪神OB選手金本知憲以及糸井嘉男擔任開球嘉賓，在甲子園球場播報員的日式播報引領下，讓球迷有日式棒球文化體驗。中信兄弟邀請百萬象迷一起用「六甲颪」席捲大巨蛋。

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中信兄弟6月14日到16日在台北大巨蛋主場，14日出戰樂天桃猿，15日及16日則是「阪神甲子園球場日」主題日出戰統一獅，兄弟球團在6月10日表示，「台北大巨蛋3天預售票已經超過4萬6千張，週六（15日）有機會全面開放3萬人以上，球團相關的申請已經送出。」

今天中信兄弟球團在粉絲團宣布，今天下午2點加開15日內野上層L4與L5區域之座位，單一票價皆為500元，15日的比賽有望挑戰中職單場最多3萬人以上進場觀賽紀錄。

目前中職例行賽最多進場人數是為6月1日台北大巨蛋味全龍主場出戰中信兄弟「龍象大戰」的29688人進場，中信兄弟6月15日在台北大巨蛋主場對戰統一獅，有機會刷新。

此外，中信兄弟今天也宣布，因應周六場次(15日)入場球迷數眾多，呼籲球迷朋友們使用捷運至大巨蛋觀賽。球團將提供使用捷運至大巨蛋觀賽之民眾，票價補貼每人20元。

▲中信兄弟提供6月15日搭捷運至台北大巨蛋觀賽民眾票價補貼。 。（圖／中信兄弟提供）

6月15日、16日主題日兩天進場的球迷，可獲得「阪神聯名LOGO衝鋒旗」，以及指定區域限定贈品「阪神聯名LOGO托特包組」，

中信兄弟再次邀請到同為日本職棒阪神虎隊吉祥物「ラッキーLucky」、「キー太 Ki-Ta」與6位阪神虎啦啦隊女孩「Tiger Girls」，攜手中信兄弟Passion Sister一同共襄盛舉。兩日賽前場外舞台將舉行Passion Sisters x TigersGirls賽前見面會外，開場也會帶來精彩的合舞表演。

▲▼中信兄弟阪神主題日。（圖／中信兄弟提供）

▲▼中信兄弟阪神主題日。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中職棒球台北大巨蛋中信兄弟

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