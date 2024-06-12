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美媒點名「北極熊」阿隆索交易熱門　6球團潛在落腳處

▲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

7月底為大聯盟交易大限，紐約大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）就被點名是交易熱門人選，並且包含紐約洋基在內的6支球隊都是他的落腳之處。

根據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）報導，阿隆索本季結束將成為自由球員，預計是交易市場中最大咖的長打者，鮑登同時也指出，休士頓太空人、西雅圖水手、紐約洋基、舊金山巨人、芝加哥小熊和明尼蘇達雙城，都可能對他有興趣。

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不過鮑登表示，假設大都會真的在今年將阿隆索交易，也會在自由市場上努力追求他，因為大都會熱愛他，阿隆索也熱愛紐約。

不過鮑登的報導中也提到，守備位置為一壘的阿隆索，「長打」是他的最大賣點，但因為合約今年就到期，都可能影響他的交易價值。

29歲的阿隆索生涯入選過3次明星賽，前6季全效力大都會，平均繳出打擊三圍0.250／0.339／0.522，攻擊指數0.861，敲出206轟、530分打點。本季至今則繳出打擊三圍0.240／0.321／0.476，攻擊指數0.785，並有14支全壘打和32分打點。

去年阿隆索敲出46轟，2022年則敲出40轟，並在該年以131分打點領先全聯盟，他也在2019年的新人賽季中以53支全壘打，成為菜鳥球季最多轟紀錄保持人。

關鍵字： MLB棒球大都會阿隆索

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