銳歐本週先發計畫不變　張祐銘美技接殺葉總笑：像打籃球

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者簡名杉／新北報導

味全龍「龍王」王維中今(11)日在客場交手富邦悍將，繳出連三戰6局失1分的好投，幫助龍隊以4比2帶走勝利，賽後龍隊總教練葉君璋大讚王維中漸入佳境，而此役上場後援的郭郁政、銳歐，原定都是本週龍隊的先發人選，葉總指出郭郁政的先發會改由吳俊杰接手，銳歐的先發計畫則不會變動。

談到近期狀況回溫的王維中，葉君璋表示，看得出來王維中越來越適應先發的角色，最近幾場的投球品質都很不錯，球速也都有回來，雖然遇到右打較多的悍將打線，還是能把場面控制住，滿意大讚，「美賣！(不錯)」

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葉總點出，由於王維中去年賽季都以中繼為主，所以本季前段還找不到投長局數的感覺，經過本季的第三、四場先發之後，開始慢慢找到節奏，就越投越順暢，而此役6局投完王維中只用91球，葉總透露曾有考慮要不要讓他續投，但看到球數已經差不多，讓他投下去也沒意義，認為6局完美收尾是不錯的結局。

▲味全龍隊洋將銳歐。（圖／味全龍隊提供）

另外龍隊今天推上場後援的郭郁政、銳歐原定都是球隊本週的先發人選，葉總強調，「銳歐一定會讓他先發！」郭郁政的先發位置則會換成吳俊杰接替。

8局下半王勝偉敲出右外野方向界外飛球，龍隊右外野手張祐銘奮力衝到界外區，用一個「馬力歐跳」跳上牛棚練投區投手丘，同時接下飛球，對於這次美技，連葉總都嚇到，他笑說，「完全沒想到會接的到，怎麼可能接的到，好像在打籃球！」

