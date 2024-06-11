當爸多了份責任但不影響表現　郭天信場上、場外分清楚

▲味全龍郭天信。（圖／味全龍提供）

記者簡名杉／新北報導

味全龍外野手郭天信近期擺脫季初低潮，最近10場比賽有9場比賽出現安打，談到近期打擊回溫的關鍵，他坦言沒有特別調整，笑說，「可能最近運氣好！」日前發文成為新科爸爸的他，透露雖然多了份責任，但並不會讓家庭的事情影響到球場表現，會公私分明。

開季表現低迷，前6場比賽20打數只有1支安打，郭天信指出，當時自己並沒有想太多，沒有往心裡面去，一樣做好自己該做的事情，順其自然，也透露最近並沒有特別調整，他認為可能是最近運氣變得比較好，所以獲得比較好的結果。。

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去年賽季經過低潮一年，他點出自己心態上有比較大的問題，容易鑽牛角尖、想太多，今年比較不會把結果看那麼重，只求把自己該做的事情做好，對結果比較沒那麼執著。

身為「衛冕軍」的味全龍，今年上半季到目前為止卻達不到五成勝率，郭天信表示球隊沒有太大問題，只是有時候「差一點」，感覺球隊還沒完全「熱開」，賽季還很長，大家會越來越好。

日前宣布當爸的他，近期在社群網站發表性別派對的結果是男生，他坦言不管小孩子是男是女，有自己的小孩都是件很開心的事，但也指出因為小朋友還沒出生，還沒有「當爸的感覺」。

即將成為新科爸爸，郭天信坦承肩膀上多少有份責任跟負擔，不過自己現在正在學習把球場上、私底下分開，不要讓私事影響球場表現，在場上好好打球，球場外就好好陪老婆。