運動雲

>

當爸多了份責任但不影響表現　郭天信場上、場外分清楚

▲味全龍郭天信。（圖／味全龍提供）

▲味全龍郭天信。（圖／味全龍提供）

記者簡名杉／新北報導

味全龍外野手郭天信近期擺脫季初低潮，最近10場比賽有9場比賽出現安打，談到近期打擊回溫的關鍵，他坦言沒有特別調整，笑說，「可能最近運氣好！」日前發文成為新科爸爸的他，透露雖然多了份責任，但並不會讓家庭的事情影響到球場表現，會公私分明。

開季表現低迷，前6場比賽20打數只有1支安打，郭天信指出，當時自己並沒有想太多，沒有往心裡面去，一樣做好自己該做的事情，順其自然，也透露最近並沒有特別調整，他認為可能是最近運氣變得比較好，所以獲得比較好的結果。。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年賽季經過低潮一年，他點出自己心態上有比較大的問題，容易鑽牛角尖、想太多，今年比較不會把結果看那麼重，只求把自己該做的事情做好，對結果比較沒那麼執著。

身為「衛冕軍」的味全龍，今年上半季到目前為止卻達不到五成勝率，郭天信表示球隊沒有太大問題，只是有時候「差一點」，感覺球隊還沒完全「熱開」，賽季還很長，大家會越來越好。

日前宣布當爸的他，近期在社群網站發表性別派對的結果是男生，他坦言不管小孩子是男是女，有自己的小孩都是件很開心的事，但也指出因為小朋友還沒出生，還沒有「當爸的感覺」。

即將成為新科爸爸，郭天信坦承肩膀上多少有份責任跟負擔，不過自己現在正在學習把球場上、私底下分開，不要讓私事影響球場表現，在場上好好打球，球場外就好好陪老婆。

關鍵字： 郭天信味全龍中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／邱丹國道酒駕　樂天球團予以開除

快訊／邱丹國道酒駕　樂天球團予以開除

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判：扣裁判考核分數

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判：扣裁判考核分數

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

超時爭議罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表：要叫魏碩成賠我

超時爭議罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表：要叫魏碩成賠我

其他球隊若想要網羅邱丹　必須先繳完罰款還要禁賽

其他球隊若想要網羅邱丹　必須先繳完罰款還要禁賽

唐西奇大三元媲美張伯倫仍2連敗　魔術強森曝獨行俠最大問題

唐西奇大三元媲美張伯倫仍2連敗　魔術強森曝獨行俠最大問題

邱丹是中職史上第2位酒駕開除球員　今年第3位解約開除球員

邱丹是中職史上第2位酒駕開除球員　今年第3位解約開除球員

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

熱門新聞

快訊／邱丹國道酒駕　樂天球團予以開除

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判：扣裁判考核分數

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

超時爭議罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表：要叫魏碩成賠我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／邱丹國道酒駕樂天予以開除

2台籃第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃

3邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發文

4裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

5快訊／邱丹：對不起，讓大家失望了

最新新聞

1快訊／響尾蛇釋出陳聖平　確定返台選秀

2張祐銘美技接殺葉總笑：像打籃球

3鈴木駿輔MVP唱歌　許願下次跳舞

4史上最速50支三壘安打！陳晨威笑稱開轟比較難

5王維中連3戰6局好投　終止悍將3連勝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366