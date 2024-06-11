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點出投打計時需要時間適應　陳金鋒：當下專注在對決

記者簡名杉／新北報導

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將與中信兄弟昨役交手，6局下發生爭議判決，聯盟裁定魏碩成超時投球，這個關鍵保送讓代打的申皓瑋獲得站上一壘，並間接使得悍將追平最終逆轉，賽後聯盟賽務部承認誤判，而悍將主帥陳金鋒今(11)日談到該判決，坦承因為第一年實施，選手在球場時只會專注在當下的投打對決，還需要時間適應。

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昨役6局下半落後1分的悍將，推出申皓瑋上場代打，對決兄弟左投魏碩成，沒想到在滿球數的情況下，二壘審判定魏碩成超過25秒投球限制規定，使得申皓瑋獲得四壞保送擠成滿壘，隨後悍將再藉由王勝偉的保送送回追平分，兄弟當下認為是申皓瑋超過8秒未進打擊區，然而裁判在經過重播審視後，卻維持原判，讓兄弟主帥平野惠一氣到不行，連兄弟投手教練王建民都罕見動怒，把手上碼錶摔壞。

過了一晚，陳金鋒今天強調，「我想選手都專注在球場上，因為比賽的張力壓力來，這個也是第一年實施，所以專注力會在那個(對決)狀況下，也不能注意到這麼多，當然第一年一定會有很多問題，都還在磨合、習慣，只要比賽壓力來，不管教練選手都是專注在那個狀況下，所以時間控制有時候會疏忽掉。」

陳金鋒透露，因為大家都還在慢慢習慣投打計時，所以自己也沒有特別注意秒數，專注力都專注在比賽的張力上，但狀況出現之後，才發現疏忽掉計時，他強調等選手、教練團都慢慢適應之後，明年類似的狀況應該會減少。

關鍵字： 陳金鋒富邦悍將中職計時

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