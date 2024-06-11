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「黑豹」阿巴西行使旅外條款　T1三季獲獎無數曾對魔獸轟51分

▲▼阿巴西轉戰日本職籃，中信特攻獻上祝福。（圖／新北中信特攻提供）

▲阿巴西轉戰日本職籃，中信特攻獻上祝福。（圖／新北中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻球團今日（11日）宣佈，主力戰將「特攻黑豹」阿巴西行使合約權利旅外，中信特攻支持阿巴西至更高層級的舞臺挑戰，並祝福未來有更好的發展。

中信特攻球團與阿巴西當初簽訂「3＋2複數年合約」，3年屆滿後，+2年合約內含「旅外條款」，阿巴西行使合約內權利，中信特攻球團也收到國外球團的正式報價，經多方考量後決定給予阿巴西最大的支持與祝福。

阿巴西於T1第一季即效力於中信特攻，首季即獲選為年度最佳新人；第二季與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的交手，單場狂轟51分成為全場焦點，並於季後賽幫助球隊抱回首座冠軍金盃；第三季出賽24場，每場出賽時間平均約40分鐘、場均得分22.5分，皆為生涯新高，本賽季也入圍年度最有價值球員。

中信特攻球團非常感謝阿巴西這三年間為球隊的付出與貢獻，不僅場上的拚戰精神與優異表現，場外參與公益活動也不遺餘力，「謝謝阿巴西為中信特攻帶來的美好時刻，也祝福阿巴西於國際籃壇持續發光發熱！」

中信特攻強調，阿巴西永遠是家人，未來阿巴西若返臺灣籃壇發展，期盼阿巴西能再披黃衫，與特務們再次並肩作戰。

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關鍵字： T1中信特攻阿巴西B.LEAGUE

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