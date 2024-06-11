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戴資穎恭喜她連3年在印尼封后　陳雨菲暖關心：小戴姐早日康復

▲▼戴資穎、陳雨菲。（圖／CFP）

▲戴資穎與陳雨菲惺惺相惜。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

中國一姐陳雨菲上周在超級1000系列印尼公開賽扳倒南韓球后安洗瑩，連3年在此地封后，她賽後開心發文，「謝謝每一個相信我的人，我們巴黎見啦！」正在治療膝傷的台灣一姐戴資穎在下方留言「恭喜恭喜」，陳雨菲表達感謝外也暖心祝福小戴，「早日康復。」

陳雨菲上周在印尼公開賽完成女單2連霸，穩居世界第2，印尼成了她的「福地」，自2022年以來，她已經3度在此地封后，包括2022年印尼大師賽奪冠，以及2023、2024年完成印尼公開賽2連霸，她開心在社群媒體以3國語言寫下，「謝謝每一個相信我的人，我們巴黎見啦！」

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▲▼中國一姐陳雨菲在印尼賽2連霸，戴資穎道恭喜 。（圖／翻攝自IG／chenyufeiii）

▲中國一姐陳雨菲在印尼賽2連霸，戴資穎道恭喜 。（圖／翻攝自IG／chenyufeiii）

台灣一姐戴資穎也出現在這篇貼文下方道恭喜，陳雨菲暖心回覆，「謝謝小戴姐！早日康復。」儘管兩人在場上是勁敵，私下感情卻很好。去年小戴在亞錦賽封后，頒獎時想與其他3名羽壇天后合照卻沒帶手機上台，陳雨菲立刻拿出自己的手機「救援」，並用AirDrop的功能傳給小戴。

▲▼戴資穎與安洗瑩、山口茜、陳雨菲合照。（圖／翻攝戴資穎臉書）

▲羽壇女單F4戴資穎、安洗瑩、山口茜、陳雨菲。（圖／翻攝自臉書）

陳雨菲也曾在小戴到中國參加蘇迪曼盃混合團體賽，因無法叫到外送餐點很苦惱時及時伸出援手，「全都要感謝雨菲的幫忙，幫我轉帳進來支付寶，而且是秒轉！」

去年6月，小戴挑戰衛冕印尼公開賽失利，看到陳雨菲奪冠時馬上留言祝賀，當時陳雨菲也叮嚀她要「養好身體」，兩人惺惺相惜感動眾人。

陳雨菲曾透露小戴是女單F4中最外向的一個，她至今仍很感謝小戴曾傳訊息鼓勵她，希望她做「快樂的雨菲」，享受球場上的一切。

關鍵字： 羽球戴資穎羽球印尼賽陳雨菲

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