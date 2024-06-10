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平野惠一按碼表計算打者超時　考慮向聯盟申訴

▲▼王建民、平野惠一抗議。（圖／截自CPBL TV）

▲王建民、平野惠一抗議。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟10日作客富邦悍將，以3比2領先的6局下發生插曲，申皓瑋因兄弟左投魏碩成超時而獲得1壞球，形成保送上壘，也讓悍將有機會扳平比數。兄弟總教練平野惠一與投手教練王建民當下都上前抗議，平野惠一賽後表示，會考慮進行申訴。

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悍將當時攻佔一、二壘，申皓瑋代打與魏碩成纏鬥到兩好三壞滿球數時，二壘審指出魏碩成超過25秒投球限制規定，申皓瑋獲得保送上壘。裁判經小房間審視後，用麥克風說明，「經審視影帶確認，擊球員沒有違反，投手違反秒數規定，因為沒有畫面因此也不計挑戰次數。」

兄弟投手教練王建民罕見動怒上前抗議，平野惠一也向前了解狀況。平野惠一賽後表示，「重點就是打者應該要在規定時間（8秒）內做好準備，剛剛看影片，他沒有做好準備。」

平野惠一認為，「裁判要看打者，不能只是看投手，選手是遵循規則去做，加上當時是重要場面，希望裁判在這樣狀況，不只看投手也要看打者。」雖然裁判說轉播畫面沒有計時器可以審視，平野惠一不認同這點並表示，「就算電視畫面沒有秒數，也可以用碼表計算秒數。」

兄弟教練團賽後透過影片進行確認，平野惠一表示，「我們看影片用碼表測試，發現是打者沒有在規定秒數內。當下聯盟回應是，沒有秒數無法做確認，其實是可以做確認的。因為畢竟每個PLAY都是拚上職業生涯，不是因為輸球才這樣說，就算是贏球，我也會這樣說。」

今年投球出手秒數限制爭議不斷，平野惠一坦言，「希望聯盟可以在這部分有更好地應對，比較可憐的是全力拚的選手。」他也提到，針對此事件，會考慮進行申訴。

關鍵字： 棒球中信兄弟超時投球抗議申訴

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