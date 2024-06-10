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申皓瑋「超時保送」、關鍵三壘安打　悍將5比3力克兄弟

▲申皓瑋。（圖／富邦悍將提供）

▲申皓瑋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將10日主場迎戰中信兄弟，吸引8052人進場觀戰，申皓瑋6局下代打上陣，連續兩打席都很有戲，6局上因對方超時而獲得保送，8局下掃出關鍵三壘安打貢獻勝利打點，率富邦悍將以5比3獲勝

悍將2局下由高國麟開轟打出氣勢，本季第2轟出爐，王勝偉、周佳樂、李宗賢連線安打再下一城。兄弟4局上由陳子豪回敬一轟，炸裂右外野全壘打牆，追回1分。張志豪挨觸身球保送，周思齊敲本季首安，王政順執行短打，跑者裡用捕手傳球失誤攻下追平分。

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兄弟5局上攻勢再起，岳東華掃出穿越一壘線邊三壘安打，許基宏補上安的進帳超前分。兄弟6局上兩出局後，岳政華靠保送上壘，悍將換上二哥岳少華登板，面對的打者是大哥岳東華，一登板先牽制岳政華，再以滾地球解決岳東華，形成「岳家三兄弟」同時在場上較勁的難得戲碼。

悍將6局下由董子恩掃出左外野平飛安打，高國麟選到保送，申皓瑋代打，魏碩成纏鬥到滿球數時，被判超時計壞球而保送上壘，隨後兄弟換投蔡齊哲又在滿壘投出保送擠回追平分。

悍將8局下高國麟觸身球上壘，申皓瑋掃出深遠三壘安打超前比數，姚冠瑋敲出中外野高飛犧牲打添加保險分，最終悍將就以2分差獲勝。

關鍵字： 棒球富邦悍將中信兄弟申皓瑋逆轉勝

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