「我們要索托！」　葛利桑轟三分砲打臉基迷：活在當下

▲葛利桑(Trent Grisham)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美聯龍頭紐約洋基今天(10日)在主場進行與道奇三連戰的最終戰,洋基六局下半靠著外野手葛利桑(Trent Grisham)轟出致勝三分砲的帶領之下,以6比4擊敗道奇,然而當下葛利桑在打出三分砲之前,全場洋基球迷卻齊聲大喊「我們要索托(Juan Soto)!」,葛利桑賽後對此用最鼓舞人心的詞語回應,化解尷尬。

Trent Grisham was up and heard some LOUD "we want Soto chants"...



He then homered to give the Yankees the lead pic.twitter.com/jORQgcDjQa