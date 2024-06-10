「我們要索托！」　葛利桑轟三分砲打臉基迷：活在當下

▲葛利桑（Trent Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

美聯龍頭紐約洋基今天（10日）在主場進行與道奇三連戰的最終戰，洋基六局下半靠著外野手葛利桑（Trent Grisham）轟出致勝三分砲的帶領之下，以6比4擊敗道奇，然而當下葛利桑在打出三分砲之前，全場洋基球迷卻齊聲大喊「我們要索托（Juan Soto）！」，葛利桑賽後對此用最鼓舞人心的詞語回應，化解尷尬。

Trent Grisham was up and heard some LOUD "we want Soto chants"...



He then homered to give the Yankees the lead pic.twitter.com/jORQgcDjQa [廣告]請繼續往下閱讀... June 10, 2024

葛利桑是今年教士與洋基交易案中一同前往紐約的外野手，本季多半擔任替補角色，今天二連敗的洋基賽前調整陣容，葛利桑頂替因傷高掛免戰牌的索托先發，瑞佐（Anthony Rizzo）休兵一場，拉梅修（DJ LeMahieu）移防至一壘。

由於葛利桑打擊成績不盡理想，賽前打擊率更是低到只有0.083，在六局下半打擊時，全場洋基球迷響起「我們要索托（We want Soto）」的吶喊以此宣洩情緒，但葛利桑情緒沒有被影響，硬是將道奇王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的速球扛出右外野大牆形成逆轉三分砲，也幫助洋基6比4收下勝利，避免遭到橫掃的命運。

Trent Grisham perfectly handles his first test of dealing with Yankees fans. This is great pic.twitter.com/svguDjso5j — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 10, 2024

「是的，我聽見了。」葛利桑賽後受訪時笑著回應，隨後記者問到打出那發全壘打是否給當時噓聲的洋基球迷什麼訊息時，葛利桑說「這跟那個沒有關係，我活在當下，我只希望自己能一直保持專注，最後也迎來好的結果」。在八局下半葛利桑在次打擊時，洋基球迷改口喊「我們想要葛利桑！」，葛利桑最後也提到，「我有聽到，我也很喜歡」。

對比葛利桑的感受，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）則感到生氣，「我對此不太滿意，但我認為他傳達了一個很棒的訊息，他用那支全壘打證明了自己的實力」。