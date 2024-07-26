戴資穎奧運掌旗初體驗　興奮曬時尚中華團服「領巾藏驚人巧思」

▲台灣球后戴資穎在開幕式前曬出中華隊進場團服 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎在巴黎奧運迎來生涯最後一舞，擔任中華代表團開幕式掌旗官之一，她在正式開幕前就迫不及待分享進場團服，透露拿到之後到現在才第一次打開來看。中華隊此次團服由台灣設計師周裕穎操刀設計，靈感來自台灣的自然風光，領巾上的「Taipei」翻轉後看起來會變「加油」，極具巧思。

第4度叩關奧運殿堂的台灣羽球一姐戴資穎，將在巴黎奧運後正式退休，她在生涯的「最後一舞」與台灣史上首位靠霹靂舞前進五環殿堂的「B-Boy」孫振一起擔任掌旗官。小戴承諾一定會好好完成這次任務，但有點擔心塞納河上的開幕式要航行6公里，如果要全程舉著旗幟，自己可能會拿不動，到時可能得交給學弟孫振。

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▲中華代表團團服亮相。（圖／中華奧會提供）

我國共有21名選手參加開幕式，被排在第74艘船出發，與塔吉克、坦尚尼亞、查德同船，全程約42分鐘。

戴資穎在開幕式前就迫不及待分享中華隊進場團服，「拿到之後，第一次看到，等一下要穿上了。」加上了一個大笑的表情，難掩興奮之情。

▲台灣球后戴資穎在開幕式前曬出中華隊進場團服 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

本屆中華隊服由台灣設計師周裕穎操刀，攜手多位「台灣之光」藝術家，從胸針單品、服飾文字到圖騰印花，無不展現出台灣的生命力，特別以中華奧運會徽原色為基調，將「山」、「海」、「城」、「原」等元素融合作為視覺概念，選用當代藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》作為布料印花，將台灣山景染上海洋波光粼粼氛圍，讓選手把台灣的「自然風光」穿在身上。

▲台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎（中）打造巴黎奧運中華隊進場服。（圖／品牌提供）

值得一提的是，周裕穎還與在地藝術家跨界翻玩，邀請文字設計師林國慶打造「Chinese Taipei」翻轉字，「Taipei」翻轉後看起來會變「加油」，注入「扭轉乾坤」的意涵。融合在地文化又暗藏各種巧思的中華隊進場團服，被《富比士》選為本屆奧運「十大時尚進場團服」之一。