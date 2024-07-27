中華隊巴黎奧運27日觀戰重點　楊勇緯爭首金、詹家姊妹碰東奧金牌

▲中華奧運代表團27日觀戰重點。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運今(27)日凌晨正式開幕，中華代表團由「柔道男神」楊勇緯打頭陣，爭取我國本屆首金；本季囊括6面金牌的「亞洲貓王」唐嘉鴻將在資格賽登場；「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴第3度叩關奧運女雙，詹詠然國家隊最後一舞，首場就有考驗，要強碰東奧女雙捷克金牌組合。

以下是《ETtoday東森新聞雲》為大家整理的巴黎奧運首日5大觀戰重點：

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▲楊勇緯。（資料照／記者林敬旻攝）

1. 「柔道男神」楊勇緯爭我國本屆首金

楊勇緯帶著2021東京奧運銀牌、2023杭州亞運金牌以及今年世錦賽銀牌的亮眼成績，以世界第1之姿2度叩關奧運，他出發前信心喊話， 「當然會想要拿獎牌，但是不只是獎牌，想要拿金牌！」希望能彌補上屆東奧「銀恨」痛哭的遺憾。

▲「柔道男神」楊勇緯。（圖／記者簡名杉攝）

楊勇緯本屆巴黎奧運再次扛起替我國爭取首面獎牌的重任，名列男子60公斤級頭號種子，首輪輪空直接晉級16強，首戰將交手澳洲卡茲(Joshua Katz)與義大利卡利諾(Andrea Carlino)之間的勝方，奪金的關鍵戰役在於4強賽，可能面對西班牙世錦賽金牌名將賈里霍斯(Francisco Garrigos)，或生涯從未贏過的日本「宿敵」永山龍樹。

▲唐嘉鴻本季囊括6面金牌 。（圖／台灣師範大學提供）

2. 「亞洲貓王」唐嘉鴻出戰男子競技體操資格賽

27歲的唐嘉鴻去年初遭逢阿基里斯腱斷裂重傷，被迫缺席杭州亞運，但他僅花7個月的時間就重回賽場，並在本季囊括6面金牌，以更加完美的姿態再創生涯高峰，他在奧運前的柯柏世界盃挑戰賽，大膽挑戰6.8的難度分，拿下生涯新高的15.400分摘金，教練翁士航信心滿滿表示，要讓全世界知道「完成體」唐嘉鴻爭奪奧運金牌的決心。

▲詹詠然、詹皓晴。（資料照／記者林敬旻攝）

3. 詹家姊妹第3度攜手征戰奧運女雙

台灣網壇好手詹詠然因身體狀況調整休養超過9個月，直到7月的巴勒摩紅土女網賽才復出。被妹妹詹皓晴選為搭檔的詹詠然，6月擔任PLG總冠軍賽嘉賓時已宣布，本屆巴黎奧運是她個人的奧運最後一舞，也是最後一次披國家隊戰袍。

這是詹家姊妹第3度攜手挑戰奧運女雙賽事，兩人上屆東京奧運在首輪爆冷出局，2016年里約奧運則取得並列第5的成績。本屆是兩人最後一次在奧運舞台聯手，無奈籤運不佳，首輪就有大挑戰，要強碰上屆東奧金牌組合、捷克第2種子卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova)、西尼亞可娃(Katerina Siniakova)。

▲黃筱雯被美國媒體看好奪金。（圖／記者李毓康攝）

4. 上屆拳擊銅牌黃筱雯32強賽登場

上屆拳擊51公斤級銅牌得主黃筱雯，這次晉級巴黎奧運之路意外艱辛，直到第2次資格賽才打進4強，最後一刻壓線取得奧運門票，不過她擁有身高和臂展優勢，被美國《運動畫刊》看好奪下本屆女子54公斤級金牌。

黃筱雯是中華拳擊代表隊第1個上陣的選手，首輪對手是高耶科維奇(Bojana Gojkovic)，兩人在今年6月拳擊世界區資格賽曾交手，當時黃筱雯以5比0輕鬆勝出，若能順利晉級，接下來要碰上擁有2枚歐錦賽金牌、2座歐洲運動會冠軍的保加利亞頭號種子佩特羅娃(Stanimira Petrova)，預料會是場硬仗。

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／CFP）

5. 桌球一哥林昀儒混雙首戰

林昀儒2度登上五環殿堂，本屆3線出擊，被寄予奪牌厚望，他3年前與「學姐」鄭怡靜攜手奪下東京奧運混雙銅牌，拿下我國睽違21年的奧運桌球獎牌，本屆改搭陳思羽，兩人自2022年9月搭檔以來，拿過3座WTT賽事冠軍。

混雙世界第7的林昀儒、陳思羽，16強將對上世界第10的地主組合A.勒布朗(Alexis Lebrun)、袁嘉楠。雙方今年5月曾在WTT沙烏地大滿貫賽交手，當時林昀儒受流感所苦，以1比3敗下陣來。林昀儒想在混雙項目再次站上頒獎台，得先過A.勒布朗、袁嘉楠這一關，8強賽還有更大的「敵人」，世界第1的中國頭號種子王楚欽、孫穎莎。