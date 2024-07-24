新聞雲APP金牌應援三重送　超過５０００個獎項等你拿

活動小組／綜合報導

▲新聞雲APP金牌應援3送，超過5,000個獎項大放送！ （圖 /活動小組）

今夏最熱血、萬眾期待的巴黎奧運來啦！本屆奧運除了是羽球一姐戴資穎以及東奧冠軍李洋在五環殿堂的最後一舞，也是桌球教父莊智淵第六度參加奧運，創下中華隊參賽奧運次數最高的選手紀錄。ETtoday邀請您一起為選手加油，舉辦集氣應援三重送活動，即日起至8月11日止，只要打開新聞雲APP，參與活動一起為選手們助威，還有機會獲得GoPro10攝影機、Switch Lite、7-11萬元數位商品禮券，超過5000個獎項等你拿！



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只要參與預測週週抽100名好禮，成功預測金牌賽事，就有機會贏得 GoPro10運動攝影機、Nintendo Switch Lite以及小米筋膜按摩槍！每人每天每項賽事可以預測一次，還能使用東森幣額外換票，每 10 枚東森幣可兌換 1 票，兌換無上限。正確預測金牌的賽事越多，中獎的機會就越大，立即參加＞＞＞

▲快來參加《為選手加油 金牌預測王》超過300個獎項等你拿！ （圖/活動小組）



第二重：《金牌知識挑戰王》抽韓系質感保溫瓶

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▲快來參加《奧運知識挑戰王》韓系保溫杯等你拿！ （圖/活動小組）



第三重：《奪金刮刮樂》萬元禮券等您刮回家

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此外，本屆巴黎奧運還有幾項備受矚目的熱門賽事。首次納入奧運正式項目的霹靂舞比賽，中華隊的孫振將與其他世界級舞者在奧運舞台上一爭高下。亞洲貓王唐嘉鴻傷後復出，以世界盃三站完賽積分第一的成績，取得了巴黎奧運單槓項目參賽資格，將為中華隊爭取最高榮譽。上屆東京奧運迷倒眾多櫻花妹的楊勇緯，這次以第一種子的身份參加男子60公斤級柔道項目，二度挑戰奧運五環殿堂。「國民女友」羅嘉翎是中華隊唯一取得奧運資格的跆拳道選手，成為全中華隊唯一的希望，能否繼東京奧運後再次奪得佳績，也成為全民關注的焦點！這些中華健兒將在巴黎奧運上全力以赴，為國爭光，讓我們一起為他們加油，見證偉大的時刻！

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