席琳狄翁無畏罕病！奧運開幕獻唱　療癒美聲伴隨熱氣球升空

Celine Dion performs live from the Eiffel Tower at the #Olympics opening ceremony. pic.twitter.com/MZfcPN2aQP

記者游郁香/綜合報導

美聲天后席琳狄翁(Celine Dion)2022年底宣布罹患罕見疾病「僵硬人症候群」(SPS),但她並沒有因此被擊倒,不僅將抗病過程拍成紀錄片,更在相隔28年後,再次在奧運開幕式登場獻唱,她身穿一襲閃亮白禮服,唱著法國歌手琵雅芙(Edith Piaf)的經典歌曲「愛的讚歌」,搭配冉冉升空的熱氣球,唯美而感動人心。

And so the Olympic torch floats away as Celine Dion sings on the Eiffel Tower — one of the most purely beautiful moments imaginable? pic.twitter.com/fU8vEBKlMh