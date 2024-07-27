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席琳狄翁無畏罕病！奧運開幕獻唱　療癒美聲伴隨熱氣球升空

記者游郁香／綜合報導

美聲天后席琳狄翁(Celine Dion)2022年底宣布罹患罕見疾病「僵硬人症候群」(SPS)，但她並沒有因此被擊倒，不僅將抗病過程拍成紀錄片，更在相隔28年後，再次在奧運開幕式登場獻唱，她身穿一襲閃亮白禮服，唱著法國歌手琵雅芙(Edith Piaf)的經典歌曲「愛的讚歌」，搭配冉冉升空的熱氣球，唯美而感動人心。

席琳狄翁日前曾被媒體拍到進出巴黎酒店，當時外界就認為她可能是本屆巴黎奧運開幕式的表演嘉賓，外國媒體更報導，她獻唱一曲的演出費高達200萬美元(約6541萬台幣)，最終她真的在開幕式壓軸登場，她穿著一襲典雅閃亮的白禮服，細膩演繹著法國歌手琵雅芙的經典歌曲「愛的讚歌」。

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▲▼美聲天后席琳狄翁日前被媒體拍到進出巴黎酒店 。（圖／VCG）

▲美聲天后席琳狄翁日前被媒體拍到進出巴黎酒店 。（圖／VCG）

這是席琳狄翁相隔28年再次於奧運開幕式獻唱，前一次得追溯到1996年亞特蘭大奧運，她這次的演出格外感動人心，因為她2年前公開自己罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，曾為此暫停演藝事業，但她並沒有被打倒，將抗病過程拍成紀錄片，並在奧運時隔100年重返巴黎舉辦時擔任開幕嘉賓，療癒美聲伴隨著冉冉升空的熱氣球，帶給全球觀眾希望與溫暖。

英國《BBC》評論員布萊恩(Scott Bryan)表示，「在經歷這一切之後，這是一件非常美好、美麗的事情。席琳狄翁，一位激勵人心的人。」

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關鍵字： 2024奧運開幕式席琳狄翁

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